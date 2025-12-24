Xiaomi, Apple y Samsung: las 3 mejores cámaras en teléfonos de alta gama para 2026

Sacar una buena foto ya no depende solo de tener buen ojo, sino de la tecnología que llevamos en el bolsillo. Hoy en día, elegir un teléfono nuevo implica mirar con lupa las mejores cámaras disponibles. En esta nota, repasamos los tres modelos que dominan el ranking por su calidad óptica y funciones avanzadas: Xiaomi, Samsung y Apple encabezan la lista.

Xiaomi 15: el color de Leica en un tamaño ideal Para los que buscan una experiencia de fotografía móvil que no parezca artificial, el Xiaomi 15 es mi favorito. Xiaomi sigue trabajando junto a Leica y eso se nota en los resultados: los colores son reales y tienen esa textura clásica de las cámaras de antes. Este equipo viene con tres lentes traseros, todos de 50 MP, lo que asegura que no pierdas calidad aunque cambies del sensor principal al gran angular.

image El Xiaomi 15 incorpora una cámara Leica. Xiaomi Además de sacar fotos buenas, es un teléfono muy cómodo. Tiene una pantalla de 6,36 pulgadas que te permite manejarlo con una sola mano sin que se te canse el brazo. La batería de 5240 mAh es un golazo para el tamaño que tiene, porque se banca el trote de un día entero de uso intenso. En las tiendas locales como Frávega o en Mercado Libre, lo podés encontrar entre 1 y 1,4 millones de pesos. Es ideal si querés un equipo potente que no ocupe tanto lugar en el bolsillo.

Samsung Galaxy S25+: versatilidad y las mejores cámaras para redes sociales El modelo intermedio de la familia S25 es quizás la opción más equilibrada para el usuario promedio en Argentina. Su sensor principal de 50 MP saca fotos con un brillo y una nitidez que están a otro nivel, especialmente en exteriores. La pantalla de 6,7 pulgadas es un lujo total; podés ver tus fotos o editar videos bajo el sol de la tarde y se ve todo perfecto gracias a su alto nivel de brillo.

image Toda la gama de los S25 destaca por su calidad de imagen y Zoom. Samsung Este equipo cuenta con un zoom óptico de 3 aumentos que es muy práctico para retratos o para acercarte a algo sin que la imagen se vea borrosa. La batería de 4900 mAh rinde bien, aunque se queda un poquito atrás si la comparamos con la del Xiaomi. De todas formas, para quienes ya están acostumbrados al sistema de Samsung, es un salto de calidad enorme. El precio oscila entre los 2,5 y 2,65 millones de pesos, una cifra alta pero que se justifica por la garantía y el soporte técnico que tiene la marca en el país.