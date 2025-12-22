El teléfono Xiaomi 17 Ultra estaría más cerca que nunca

El nuevo Xiaomi 17 Ultra se presentaría esta semana con un sensor de una pulgada y el chip más potente de Qualcomm para cerrar el año bien arriba.

Xiaomi pateó el tablero y confirmó que su nuevo teléfono de gama alta está a la vuelta de la esquina. La marca china decidió adelantar los relojes para presentar el Xiaomi 17 Ultra la semana que viene, buscando acaparar todas las miradas antes de que termine el 2025 y evitar el cruce directo con sus competidores.

Un sensor de una pulgada para sacar fotos de otro nivel en un Xiaomi gama alta image Así se verá el Xiaomi 17 Ultra estrenando un nuevo módulo de cámaras. Xiaomi La gran apuesta de este equipo pasa por la fotografía. Según los datos que llegan desde China, el dispositivo cuenta con un sensor de una pulgada, un componente físico de un tamaño poco visto en móviles que permite captar mucha más luz. La idea de la marca es alejarse de esos colores chillones y artificiales que suelen tener otros teléfonos para buscar un resultado más real, parecido al de una cámara profesional de las de antes.

Para lograr esto, se aliaron nuevamente con la mítica firma alemana para sumar las lentes Leica Summilux. Este conjunto óptico promete un rango dinámico mucho más amplio, ideal para cuando sacás fotos de noche o en lugares con sombras complicadas. Si sos de los que se fijan en cada detalle de la imagen, acá vas a tener tela para cortar, porque el procesado busca ser bien orgánico.

image El diseño del Xiaomi 17 Ultra destacaría por su enorme módulo circular con óptica Leica. Imagen extraída de la web Debajo del capó, el equipo no se queda atrás. Viene con el Snapdragon 8 Elite, que es el procesador más potente que existe hoy en día para Android. Es el motor que permite que todo vuele, desde los juegos más pesados hasta la edición de video en alta resolución. En cuanto a la autonomía, trae una batería de 5.500 mAh. Si bien es un número sólido, llama la atención frente a otros fabricantes que están empezando a poner pilas gigantes, pero Xiaomi confía en que la eficiencia del chip nuevo alcanza y sobra para tirar todo el día.

¿Cuándo llega y cuánto nos va a salir? Xiaomi 17 Ultra: lo que se viene en los gama alta chinos La jugada de presentarlo ahora es puramente estratégica. Al lanzar la semana que viene en China, evitan el lío de presentaciones que suele haber en enero, cuando todas las marcas quieren ser noticia al mismo tiempo. De esta forma, Xiaomi se asegura tener el protagonismo absoluto durante las fiestas.