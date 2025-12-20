Walmart tiene en oferta el celular Xiaomi 15 con 3 cámaras, 512 GB y batería de carga rápida
Un descuento exclusivo para clientes de la página web. Casi 3 mil pesos de ahorro y 6 cuotas sin interés.
Xiaomi se ha convertido en una marca destacada por su relación precio-calidad, ofreciendo celulares de características premium a precios accesibles. Un ejemplo de ello es su Xiaomi 15 que está de oferta en Walmart y ha sido destacado por varios usuarios. El celular tiene 3 mil pesos de descuento y puedes llevarlo a casa por tan solo 16999 pesos mexicanos.
El dispositivo es vendido y enviado por el supermercado, por lo que esta oferta cuenta con varios beneficios como retiro sin costo en locales adheridos, devolución gratuita hasta 30 días de recibido el celular, garantía de 3 meses y plan de pago de 6 cuotas sin interés de 2833 pesos con diferentes tarjetas.
Características del celular Xiaomi
El celular Xiaomi combina potencia y elegancia para ofrecer una experiencia móvil premium que incluye rendimiento, capacidad y estilo. Su pantalla AMOLED de 6.3 pulgadas tiene colores vibrantes, profundos y con una fluidez gracias a su taza de refresco de 120Hz, que convierten cada imagen en una experiencia realista donde todos los detalles cobran sentido.
Su rendimiento es posible gracias a su procesador Snapdragon 8 Gen 3, que promete la máxima velocidad y eficacia en cada tarea, convirtiendo este celular en uno excelente para videojuegos o aplicaciones exigentes. Además cuenta con una memoria RAM de 12GB y almacenamiento de 512 GB para que guardes todas tus fotos y videos de nivel profesional.
El celular cuenta con sistema de cámara triple con lente principal de 50 MP que captura fotos y videos con nivel profesional, incluso en condiciones de poca luz. También incluye una batería de 4,610 mAh con carga rápida de 67W que te permite estar conectado durante horas. El Xiaomi 15 ofrece conectividad 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para mayor velocidad.