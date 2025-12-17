Walmart y Navidad: la oferta de tiempo limitado por una MacBook con 256 GB de almacenamiento y color oscuro
La oferta incluye más de 6000 mil pesos mexicanos de descuento y un plan de 15 cuotas sin interés.
Comprar una MacBook en Navidad puede ser un gran acierto si quieres cuidar tu bolsillo. Esta laptop que destaca por su rendimiento optimizado, diseño premium, experiencia de usuario intuitiva, seguridad integrada y larga duración de batería, está disponible en Walmart a solo 14999 pesos.
Como este producto es enviado y vendido por Walmart cuenta con beneficios como un plan de financiamiento más que conveniente de 15 cuotas sin interés de solo 999.93 pesos mexicanos. También incluye retiro sin costo en algunas tiendas o envíos por paquetería con entrega rápida, aunque con un precio adicional.
Características de esta MacBook
El rendimiento de esta computadora es posible gracias a los chips Apple Silicon que ofrecen una gran potencia de consumo, manteniendo el rendimiento y una excelente duración de batería. Se estima que la batería ofrece hasta 18 horas de reproducción de contenido, pero depende de cada usuario.
Su sistema operativo es intuitivo, seguro, recibe actualizaciones por años y ofrece herramientas que son prácticas para profesionales o estudiantes. Además, se integra perfectamente al ecosistema de Apple, aunque también se puede conectar con dispositivos Android. El único inconveniente es que algunas funciones no estarán disponibles.
En cuanto a seguridad, las laptops de Apple son menos propensas a los virus y ofrece tranquilidad incluso a aquellos equipos que no tienen antivirus. Esto se combina con sus materiales de construcción premium (aluminio) y acabados de calidad que disipan bien el calor.