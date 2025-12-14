Oferta navideña: Walmart tira abajo el precio de pantalla Hisense de 65 pulgadas con 4K e IA

Ciuda tu bolsillo mientras disfrutas de tus películas y series favoritas en una pantalla con sonido envolvente y todas las aplicaciones de streaming.

Navidad está a la vuelta de la esquina y las ofertas llegaron a Walmart. Para quienes quieren aprovechar las fiestas para cambiar su pantalla por una de 65 pulgadas de la marca Hisense, no te puedes perder la oportunidad que ofrece el supermercado para sus clientes a través de su página web.

La TV de Hisense se consigue por tan solo 7990 pesos mexicanos, que se puede pagar hasta en 24 cuotas sin interés de 332.92 pesos. Cabe destacar que su precio sin descuento es de 12490 pesos, por lo que con esta oferta ahorrarás más de 4 mil pesos. Ten en cuenta que su entrega también es gratuita para algunas zonas.

La pantalla que está de oferta en Walmart. Archivo. Más características de esta pantalla Con esta pantalla, cada momento se convierte en una experiencia inolvidable gracias a su modo de juego PLUS, Dolby Vision y sonido DTSX. Además, cuenta con tecnología Filmmaker Mode y AI Sports Mode que optimizan cada escena y le brinda colores más precisos y movimientos suaves.

El sonido de esta pantalla es envolvente gracias a su sistema Dolby Vision que crea un ambiente cinematográfico en tu hogar. También cuenta con control por voz para que puedas ver lo quieras o escuchar a tu artista favorito sin dejar de hacer lo que estés haciendo. Solo dí lo que quieres y la TV lo reproducirá.