Navidad en Walmart: la oferta por un tren navideño perfecto para niños que es eléctrico y tira vapor

Este juguete se convirtió en uno de los más vendidos de la página web y te contamos todo los asombrosos detalles.

El tren que está de oferta en Walmart.&nbsp;

Navidad se acerca y las ofertas en Walmart ya están disponibles para que compres regalos a tus niños sin descuidar el bolsillo. Desde MDZ, buscamos cuál es el juguete en tendencia y encontramos que los trenes navideños son los más elegidos y en el supermercado hay una amplia variedad para elegir.

El que nos llamó la atención fue el de la marca Hugo que es eléctrico e incluye vías de tren desmontables. Este juguete está de oferta en la página web y se puede conseguir por tan solo 1263.66 pesos, mientras que su precio regular es de 1541.05. Además, puedes pagar en 12 cuotas sin interés de 157.85 pesos.

Las características del tren en oferta

Según la descripción del supermercado, este tren de oferta está diseñado con ruedas de empuje y tracción y movimiento hacia adelante con velocidad variable. Y lo más sorprendente es que tiene un efecto de humo único para el que solo tienes que añadir agua para crear humo realista, lo que añade autenticidad a la experiencia de juego.

Lo más llamativo es que el juguete se puede controlar de manera remota, incluída la capacidad de moverse hacia atrás. Eso agrega más interacción y control durante el tiempo de juego. También cuenta con funciones de música y luz que reproducen silbidos de locomotoras reales.

Se necesitan dos pilas AA para el mando a distancia y 4 pilas AA para la carrocería. Cabe destacar que las pilas no están incluídas en el juguete. El paquete incluye 1 motor de tren , 3 carruajes, 8 pistas curvas, 6 pistas rectas, 1 control remoto, 1 botella de agua y 1 manual de instrucciones.

