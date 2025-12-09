Navidad: Walmart desploma el precio de este celular Samsung plegable con cámara premium y de color verde

Se convirtió en uno de los dispositivos más vendidos en la página web y tiene más de 20 mil pesos de descuento, pero solo por tiempo limitado.

El Samsung Fold tiene doble pantalla que acompaña a aquellos expertos en multitareas y que necesitan de un diseño resistente, potencia de alta gama y funciones únicas de IA. Este dispositivo está de oferta en Walmart, que se adelanta a la Navidad, y rebaja su precio a 28599 pesos.

Sus pantallas son amplias por dentro y por fuera, alcanzando los 21:9. Su diseño es el más ligero y cómodo para hacer tareas cotidianas y se adapta al tamaño de cualquier bolsillo o bolso de mano. Además, está reforzado con marco Armor Aluminum lo que le aporta resistencia a rayaduras.

Otra característica que destaca es su cámara Ultra 200 MP, que captura imágenes de alta resolución. También está emparejada con ProVisual Engine que graba todos los puntos de una escena. Y sus otras cámaras acompañan para grabar lo que quieras con claridad, incluso con poca luz.

En cuanto a procesador, el celular de Samsung cuenta con Snapdragon, que incluye un CPU, GPU y NPU más potentes, y mejoras en las funciones de IA o la reproducción de juegos. Esta potencia se suma a la de su batería que promete acompañarte durante todo el día.