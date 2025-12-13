Navidad en Walmart: una oferta en línea por un celular con 3 cámaras premium, 256 GB y resistente al agua
Un celular de alta gama con especificaciones únicas y a un precio sorprendente de tiempo limitado pero disponible solo en línea.
Se acerca la Navidad y las ofertas colman nuestras pantallas. Esta es una oportunidad perfecta para quienes buscan cambiar su antiguo celular por uno con las últimas especificaciones y a un precio de oferta. En esta ocasión te presentamos el iPhone 17 Pro Max de color naranja a tan solo 26999 pesos en la página oficial de Walmart.
Este celular de Apple con una sistema operativo móvil iOS 26, pantalla de 6.9 pulgadas, 256 GB de memoria interna, 12 GB de memoria RAM y proveedor de servicio de telefonía desbloqueado cuenta con un sistema de pago de hasta 6 cuotas sin interés de 4499 pesos y retiro sin costo dentro de los próximos días.
Te Podría Interesar
Las características de este celular que deberías conocer
La principal diferencia entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro se encuentra en su rendimiento, cámaras y materiales premium. El modelo Pro ofrece un chip A19 Pro más potente, una cámara de teleobjetivo adicional y un sistema de refrigeración avanzado con cámara a vapor.
Se dice que el iPhone 17 Pro es para quienes buscan la máxima potencia, fotografía avanzada con zoom y un rendimiento superior a tareas más exigentes, como videojuegos, edición de videos profesional y más. Además, cuenta con una batería que promete hasta 39 horas de reproducción de video con carga rápida.
Otra característica destacada es la pantalla ProMotion con brillo superior, incluso en condiciones de luz solar, y fabricado con Ceramic Shield 2 que es resistente a caídas y rayones. Sus materiales premium con titanio, ofrecen una sensación de alta gama y son más que cómodos al tacto.