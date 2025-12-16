Walmart desploma el precio de una tablet Samsung de color plata, con 128GB y 11 pulgadas

Tiene un descuento de más de mil pesos y se puede pagar en hasta 3 cuotas sin interés. La oferta estará disponible hasta Navidad.

La tablet con descuento que es perfecta para regalar en Navidad.

Walmart tiene en oferta la Samsung Tab A9+ de color plata, con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento a tan solo 3999 pesos mexicanos. La tablet tiene un descuento de mil pesos por tiempo limitado e incluye un plan de pago en 3 cuotas sin interés con retiro sin costo en algunas tiendas.

Esta es una de las tablets más recomendadas por su pantalla de 11 pulgadas con 90 Hz que te permite ver cualquier contenido con lujo de detalles y sin tener que forzar la vista. Además cuenta con un sistema de sonido cuádruple con Dolby Atmos que te hace sentir dentro de cada video, serie o película que reproduzcas.

Las características de esta tablet Este dispositivo está pensado para estudiantes y profesionales porque ofrece un buen rendimiento en tareas cotidianas y multitarea con apps como Samsung DeX, que transforma la experiencia móvil en una interfaz de escritorio, simulando la pantalla de una computadora y permitiendo usar diferentes aplicaciones en ventas múltiples.

También garantiza que tus datos estén protegidos y seguros por Samsung Knox, la plataforma de Samsung que ha sido galardonada en múltiples ocasiones. Su Panel de Seguridad y privacidad permite que los usuarios vean y controlen fácilmente lo que sucede con sus datos. Esto se combina con Private Share, que cifra el contenido antes de compartirlo.