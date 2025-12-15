Walmart prácticamente regala en esta Navidad el iPhone 16

Falta muy poco tiempo para la Navidad y, por eso, las principales cadenas ya están moviendo sus ofertas de tecnología. En este caso, le toca el turno a Walmart de los Estados Unidos , que decidió lanzar una promoción agresiva para el iPhone 16 , ofreciendo uno de los mejores teléfonos de la actualidad a un costo más accesible para los consumidores Argentina y Latinoamérica.

Este equipo no es solo una cara bonita; redefine la experiencia móvil con su nuevo procesador y capacidades fotográficas. Mientras la industria compite por la atención del usuario, este terminal del 2024 se destaca por su equilibrio entre potencia y diseño, consolidándose como uno de los regalos más deseados para cerrar el año.

El iPhone 16 destaca por su Pantalla Super Retina XDR OLED. Cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, con una resolución impresionante de 2556 x 1179 píxeles y una densidad de 460 ppi. Además, la tecnología HDR True Tone ofrece colores vibrantes y una experiencia visual excepcional para disfrutar de contenidos multimedia.

En su interior, el equipo es potenciado por el nuevo chip A18 de Apple. Gracias a esto, el iPhone 16 ofrece un rendimiento rápido y eficiente". Este chip hexa-core incluye dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia, lo que asegura un funcionamiento fluido para cualquier tarea que le exijas.

¿Buscas capturar los mejores momentos de la Navidad ? Este iPhone 16 viene equipado con un sistema de cámaras dual, destacando una cámara principal de 48 MP con estabilización óptica de imagen y una cámara ultra gran angular de 12 MP. Además, cuenta con una batería de 3561 mAh de larga duración, ideal para mantenerse conectado todo el día.

El diseño también prioriza la durabilidad. Con una certificación IP68, el iPhone 16 es resistente al agua hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos y al polvo, lo que lo hace perfecto para cualquier aventura sin preocupaciones.

Walmart-iPhone 16 - Interna 2 El chip A18 de Apple potencia al nuevo iPhone 16 para un rendimiento fluido. shutterstock

Adquirir el iPhone 16 en Walmart es una decisión inteligente para quienes buscan 'compartir la épica' con un teléfono que subió la vara de la industria. Sin embargo, hay un detalle crucial: este producto se vende en las tiendas Walmart de Estados Unidos. Esto significa que la oferta no está disponible en sucursales de Argentina o Latinoamérica.

Afortunadamente, la publicación aclara que sí puede traerse a la Argentina a través de un envío courier (con costos adicionales). Quienes estén interesados deberán utilizar un servicio de importación privado para gestionar la compra. Es fundamental tener en cuenta los impuestos y el tipo de cambio, pero para muchos, esta logística extra vale la pena para acceder a la última joya de Apple a un precio de verdadero regalo.