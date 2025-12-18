Presenta:

Los tres mejores teléfonos Xiaomi de gama media de 2025: guía definitiva

Si querés renovar tu equipo antes de la Navidad, mirá esta selección. Analizamos los mejores celulares Xiaomi que rinden bien y cuidan tu bolsillo este año.

Constanza Ferreyra

Las submarcas de Xiaomi, Redmi y POCO dominan el mercado de los gama media.

En un mercado donde los valores suben todo el tiempo, encontrar el equilibrio justo es clave. Por suerte, existen opciones potentes y accesibles. A continuación, repasamos los mejores teléfonos Xiaomi que podés conseguir hoy sin superar el tope de los $600.000 pesos y que rinden bastante bien.

La marca asiática tiene un catálogo enorme, pero si filtramos por presupuesto y rendimiento, quedan tres finalistas claros. Estos equipos demuestran que no hace falta gastar un millón de pesos para tener una buena cámara o una pantalla fluida.

El teléfono favorito de la gente: Redmi Note 13 Pro (4G)

image
El Redmi Note 13 Pro sigue siendo uno de los mejores celulares Xiaomi por su cámara y precio actual.

Este modelo es, quizás, la compra más racional del momento. Aunque ya salió la serie 14, el Redmi Note 13 Pro bajó de precio y ofrece prestaciones que siguen vigentes. Su punto fuerte es la cámara principal de 200 MP. Saca fotos con un nivel de detalle increíble para este segmento.

Además, trae una pantalla AMOLED que se ve joya y carga rápida de 67W. En media hora tenés batería para rato. Es ideal si buscás un teléfono que parezca más caro de lo que es.

En la franja de los 500 mil pesos, es muy difícil encontrar otro equipo que ofrezca una cámara de 200 megapíxeles y carga tan rápida.

POCO M6 Pro: el rey del rendimiento

image
POCO M6 Pro: una propuesta accesible para el gaming en móviles.

La línea POCO siempre apunta a la potencia. El POCO M6 Pro es una bestia para su precio. Tiene mucho almacenamiento (generalmente arranca en 256GB o 512GB) y una pantalla que responde rápido, ideal para juegos livianos y redes sociales. No es el más lindo, pero es el que mejor "se la banca" si le das un uso intenso con muchas aplicaciones abiertas.

Redmi Note 13 5G: conectividad a buen precio

image
Redmi Note 13G: una opción sólida en el segmento gama media.

Si querés estar listo para la nueva red de datos sin romper el chanchito, el Redmi Note 13 5G es el indicado. Es un teléfono muy finito, liviano y con un diseño moderno. A diferencia del modelo Pro, tiene una cámara un poco más modesta (108 MP), pero gana en procesador para conectividad 5G. Es un teléfono gama media cumplidor y estéticamente muy "facha".

Xiaomi, Redmi y POCO: diferencias y similitudes

Cualquiera de estos tres modelos entra en tu presupuesto y te asegura una experiencia de uso sólida, demostrando que todavía se puede comprar buena tecnología en Argentina sin endeudarse de por vida.

