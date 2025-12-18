Los tres mejores teléfonos Xiaomi de gama media de 2025: guía definitiva
Si querés renovar tu equipo antes de la Navidad, mirá esta selección. Analizamos los mejores celulares Xiaomi que rinden bien y cuidan tu bolsillo este año.
En un mercado donde los valores suben todo el tiempo, encontrar el equilibrio justo es clave. Por suerte, existen opciones potentes y accesibles. A continuación, repasamos los mejores teléfonos Xiaomi que podés conseguir hoy sin superar el tope de los $600.000 pesos y que rinden bastante bien.
La marca asiática tiene un catálogo enorme, pero si filtramos por presupuesto y rendimiento, quedan tres finalistas claros. Estos equipos demuestran que no hace falta gastar un millón de pesos para tener una buena cámara o una pantalla fluida.
El teléfono favorito de la gente: Redmi Note 13 Pro (4G)
Este modelo es, quizás, la compra más racional del momento. Aunque ya salió la serie 14, el Redmi Note 13 Pro bajó de precio y ofrece prestaciones que siguen vigentes. Su punto fuerte es la cámara principal de 200 MP. Saca fotos con un nivel de detalle increíble para este segmento.
Además, trae una pantalla AMOLED que se ve joya y carga rápida de 67W. En media hora tenés batería para rato. Es ideal si buscás un teléfono que parezca más caro de lo que es.
Precio de referencia: se consigue entre $520.000 y $560.000 pesos el Redmi Note 13 Pro en Mercado Libre.
En la franja de los 500 mil pesos, es muy difícil encontrar otro equipo que ofrezca una cámara de 200 megapíxeles y carga tan rápida.
POCO M6 Pro: el rey del rendimiento
La línea POCO siempre apunta a la potencia. El POCO M6 Pro es una bestia para su precio. Tiene mucho almacenamiento (generalmente arranca en 256GB o 512GB) y una pantalla que responde rápido, ideal para juegos livianos y redes sociales. No es el más lindo, pero es el que mejor "se la banca" si le das un uso intenso con muchas aplicaciones abiertas.
Precio de referencia del POCO M6 Pro en Mercado Libre: ronda los $460.000 y $500.000 pesos.
Redmi Note 13 5G: conectividad a buen precio
Si querés estar listo para la nueva red de datos sin romper el chanchito, el Redmi Note 13 5G es el indicado. Es un teléfono muy finito, liviano y con un diseño moderno. A diferencia del modelo Pro, tiene una cámara un poco más modesta (108 MP), pero gana en procesador para conectividad 5G. Es un teléfono gama media cumplidor y estéticamente muy "facha".
Precio de referencia: aproximadamente $430.000 a $480.000 pesos del Redmi Note 13 5G en Mercado Libre.
Cualquiera de estos tres modelos entra en tu presupuesto y te asegura una experiencia de uso sólida, demostrando que todavía se puede comprar buena tecnología en Argentina sin endeudarse de por vida.