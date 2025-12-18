Los tres mejores teléfonos Xiaomi de gama media de 2025: guía definitiva

Si querés renovar tu equipo antes de la Navidad, mirá esta selección. Analizamos los mejores celulares Xiaomi que rinden bien y cuidan tu bolsillo este año.

Las submarcas de Xiaomi, Redmi y POCO dominan el mercado de los gama media.

En un mercado donde los valores suben todo el tiempo, encontrar el equilibrio justo es clave. Por suerte, existen opciones potentes y accesibles. A continuación, repasamos los mejores teléfonos Xiaomi que podés conseguir hoy sin superar el tope de los $600.000 pesos y que rinden bastante bien.

La marca asiática tiene un catálogo enorme, pero si filtramos por presupuesto y rendimiento, quedan tres finalistas claros. Estos equipos demuestran que no hace falta gastar un millón de pesos para tener una buena cámara o una pantalla fluida.

El teléfono favorito de la gente: Redmi Note 13 Pro (4G) image El Redmi Note 13 Pro sigue siendo uno de los mejores celulares Xiaomi por su cámara y precio actual. Xataka Este modelo es, quizás, la compra más racional del momento. Aunque ya salió la serie 14, el Redmi Note 13 Pro bajó de precio y ofrece prestaciones que siguen vigentes. Su punto fuerte es la cámara principal de 200 MP. Saca fotos con un nivel de detalle increíble para este segmento.

Además, trae una pantalla AMOLED que se ve joya y carga rápida de 67W. En media hora tenés batería para rato. Es ideal si buscás un teléfono que parezca más caro de lo que es.

Precio de referencia: se consigue entre $520.000 y $560.000 pesos el Redmi Note 13 Pro en Mercado Libre. En la franja de los 500 mil pesos, es muy difícil encontrar otro equipo que ofrezca una cámara de 200 megapíxeles y carga tan rápida.