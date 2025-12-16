La apuesta de Xiaomi: un teléfono ultra delgado con batería de 10.000 mAh

Xiaomi trabaja en un diseño de menos de 8,5 milímetros sin sacrificar autonomía. Buscan liderar el segmento de móviles delgados en el próximo año.

La carrera por la autonomía en los dispositivos móviles no se detiene y parece que se viene un salto importante. Según las últimas filtraciones, la empresa asiática Xiaomi trabaja en un dispositivo que promete cambiar las reglas del juego. El objetivo es lanzar un equipo muy fino que esconda una batería de 10.000 mAh en su interior.

Hasta el momento, pedir un teléfono ultradelgado y con mucha carga era casi una misión imposible por una cuestión física: si querías energía para varios días, debías conformarte un equipo pesado y grueso en el bolsillo. Pero los ingenieros chinos parecen haberle encontrado la vuelta. La información surgió de Digital Chat Station, un filtrador muy conocido en la red social Weibo y Threads.

El rumor indica que el aparato tendría un grosor de menos de 8,5 milímetros. Lo que todavía es una incógnita es bajo qué nombre saldrá a la venta este modelo. Podría ser parte de la línea gama alta de la firma, o quizás aparezca bajo el paraguas de sus sub-marcas como Redmi o POCO, que suelen experimentar más con estas características extremas.

La estrategia de Xiaomi para los teléfonos delgados Este movimiento no es casualidad. El año que viene se perfila como el momento de los diseños "slim". Tanto Apple como Samsung vienen probando suerte con formatos más estilizados, aunque no siempre con los mejores resultados en ventas. La diferencia acá es que la marca no quiere sacrificar potencia por estética.

image Apple lanzó el iPhone Air para apostar por los teléfonos delgados, pero con poca batería. Apple La propuesta es ambiciosa: mantener la elegancia de los teléfonos delgados pero con una pila que duplica o triplica el estándar actual. Además de la capacidad bruta, se espera que el equipo cuente con sistemas de carga rápida de última generación e inalámbrica. De nada sirve tener tanta energía si tardás una eternidad en enchufarlo y esperar a que llegue al 100%.