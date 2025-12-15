Nueva actualización de seguridad de Xiaomi HyperOS: qué mejoras trae a tu teléfono

La aplicación de seguridad del sistema operativo de Xiaomi se renovó. Llegan correcciones de errores, un Game Turbo más fluido y cambios en las animaciones.

La estabilidad del teléfono es clave para el uso diario y Xiaomi lo sabe. Por eso, la empresa lanzó una nueva actualización para su app de seguridad de Xiaomi HyperOS que promete mejorar el funcionamiento, la seguridad y la fiabilidad del teléfono.

Según los registros técnicos que salieron a la luz el 25 de noviembre, esta versión 11.8.1 no solo se ocupa de tapar agujeros de seguridad, sino que mejora el rendimiento general y le da una vuelta de tuerca al modo para juegos.

image Xiaomi HyperOs: actualizaciones y nuevos parches de seguridad para teléfonos Xiaomi. Xiaomi El paquete de novedades se divide en dos partes fundamentales que trabajan en equipo. Por un lado, está el parche de Seguridad propiamente dicho (versión 11.8.1-251122.0.1) que pesa unos 66 MB. Por el otro, se actualizó el "System Service Plugin" (versión 9.12.03-250829.0.1), un archivo de casi 32 MB que es vital para que todo corra sin sobresaltos.

Cambios en Game Turbo Uno de los puntos fuertes de esta descarga es la renovación del Game Turbo. Este motor es el encargado de administrar los recursos del teléfono cuando estamos jugando, y ahora llega optimizado para reducir el lag y evitar que el equipo levante temperatura, una queja que venía sonando fuerte entre los usuarios. Además, la marca aseguró que se arreglaron varios fallos que causaban cierres inesperados de aplicaciones en segundo plano.

image Una de las mejores funcionalidades de HyperOS se actualiza: el Game Turbo. Xiaomi Cómo instalar las mejoras en HyperOS Aunque la base de estas mejoras viene de la versión china del sistema, los archivos son compatibles con otros modelos. Sin embargo, hay un detalle importante para quienes usan la ROM Global (la que tenemos la mayoría en Argentina): es necesario instalar los dos archivos, tanto el plugin como la app de seguridad. Si se instala uno solo, es probable que algunas funciones del Game Turbo queden limitadas o directamente no abran, porque dependen de las librerías del complemento del sistema.