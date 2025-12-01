Xiaomi actualiza tres de sus modelos globales con HyperOS 3

El despliegue global de Xiaomi sigue avanzando con HyperOS 3 , y ahora tres modelos muy populares —los Poco F7 Pro, F7, M6 y el Redmi 13— ya empezaron a recibir Android 16 en distintas regiones. La marca confirmó que se trata de una actualización estable y que llegará a los usuarios de manera gradual.

Según datos publicados por Notebookcheck , Xiaomi comenzó a liberar las versiones OS3.0.4.0.WOKMIXM para el Poco F7 Pro, OS3.0.3.0.WOLMIXM para el F7 y OS3.0.2.0.WNTMIXM para el Poco M6 y Redmi 13. La empresa aclaró que el proceso puede tardar semanas.

La actualización a HyperOS 3 ya empezó a llegar a distintos modelos de Xiaomi en todo el mundo

“No todos los usuarios recibirán la actualización al mismo tiempo, es totalmente normal”, explican en foros oficiales. “No todos los usuarios recibirán la actualización al mismo tiempo, es totalmente normal”, explican en foros oficiales.

Este paquete trae varias funciones nuevas que ya estaban disponibles en China. Una de las más llamativas es HyperIsland, la apuesta de Xiaomi para competir con la Dynamic Island de Apple. Permite ver notificaciones, controlar música y acceder a herramientas rápidas sin necesidad de abrir apps.

También se suman pantallas de bloqueo renovadas al estilo iOS y mejoras internas que, según Xiaomi, reducen la latencia un 21%. El editor de galería suma búsqueda por texto: si escribís “gato”, aparecen todas las fotos donde haya un gato, sin tener que revolver miles de imágenes.

Además, el sistema incluye Touch to Share —para pasar archivos entre equipos de la marca— y varias funciones de IA, como redacción de textos, traducción en tiempo real y transcripción de voz dentro de cualquier app.

Más modelos en la lista global de actualizaciones

El despliegue chino ya incluía más de 80 dispositivos entre octubre y enero, desde equipos premium como los Xiaomi 15 Ultra hasta modelos económicos como el Redmi 14C. Con esta ampliación, la lista global suma también la tablet Xiaomi Pad 7 Pro, los Poco X7 y varios Redmi Note 14.

image Algunos de los POCO F recibirán la actualización del sistema operativo de Xiaomi. Mundo Xiaomi

En India y China, los Redmi K80 y Redmi Turbo 4 Pro llevan meses con estas funciones, ya que son equivalentes locales del Poco F7 Pro y F7. Ahora, la renovación llega también a los mercados internacionales.

Xiaomi viene cumpliendo su hoja de ruta desde que lanzó HyperOS 3 en China. El sistema mezcla ideas tomadas de iOS con funciones propias, algo que puede resultar cómodo para quienes llegan desde un iPhone o menos interesante para quienes prefieren una experiencia Android más “limpia”. Pero, al menos, la marca parece decidida a actualizar una mayor cantidad de equipos, incluso los más económicos.