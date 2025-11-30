Este es el precio Xiaomi Redmi 15C, uno de los mejores gama media de Argentina en 2025

El Redmi 15C quiere quedarse con el reinado de la gama económica en Argentina con un combo que mezcla pantalla grande, batería rendidora y un precio pensado para competir en un mercado muy competitivo. Xiaomi busca instalarlo como la mejor opción económica del año dentro de su catálogo.

El modelo predecesor,el Redmi 14C, es uno de los más vendidos en Argentina por ser el más barato con especificaciones suficiente en la gama de entrada.

De acuerdo con datos de HTech, Xiaomi decidió apostar fuerte por el Redmi 15C para sumar volumen en India, un país clave en la fabricación y venta de teléfonos. Lo llamativo es que esta vez el lanzamiento no será el primero del mundo: el modelo 4G apareció antes en China y la versión 5G ya se vende en Europa y en nuestro páis desde hace algunas semanas.

El teléfono presenta con una pantalla LCD HD+ de 6,9 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, un detalle poco común en la gama baja. Además, alcanza 810 nits de brillo máximo. En India tendrá un cambio importante en el hardware interno: usará el procesador MediaTek Dimensity 6300 en lugar del Helio G81 Ultra de la variante china. La configuración base arranca en 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con expansión hasta 1 TB por microSD.

El Redmi 15C llega con una pantalla grande y batería de larga duración para liderar la gama de entrada de Xiaomi.

En diseño mantiene un estilo simple y resistente. Incluye jack de 3,5 mm, lector de huellas y certificación IP64 contra polvo y agua. Funciona con HyperOS 2.0 basado en Android 15.

Un precio pensado para competir

El punto central del Redmi 15C es su precio. El modelo de 6 GB + 128 GB cuesta en Frávega $500,000 pesos, mientras que la variante de 6 GB + 256 GB cuesta $670,000 pesos argentinos, Posicionándose como uno de los mejores gama media de 2025. Todavía falta conocer el valor final de la versión con 8 GB y 256 GB, que sería la más completa del catálogo.

image El nuevo Redmi 15C apunta al segmento económico con un precio agresivo y especificaciones que sorprenden para su rango. Notebookcheck

En batería, el equipo trae 6.000 mAh con carga rápida de 33 W, una cifra que suele rendir bien en el uso diario. Para fotos tiene una cámara principal de 50 megapíxeles y un sensor frontal de 8 megapíxeles, suficiente para quienes buscan algo simple pero cumplidor.

En un mercado donde la relación precio-calidad define gran parte de las ventas, Xiaomi apuesta a que el Redmi 15C sea “la opción más conveniente del año”, según fuentes consultadas en HTech.