Xiaomi HyperOS: llega una nueva actualización de seguridad para el sistema operativo

La última actualización de seguridad de HyperOS ya está disponible y llega con cambios importantes para quienes buscan un sistema más estable en sus teléfonos Xiaomi. Según los registros técnicos publicados el pasado 25 de noviembre, la nueva versión 11.8.1 mejora el rendimiento general, suma funciones en "Game Turbo" y corrige fallos detectados durante el mes. Es una actualización recomendada para quienes necesitan un dispositivo fluido tanto en tareas diarias como en sesiones de juego.

Qué trae la actualización y por qué es importante La compañía detalló que esta versión actualiza dos componentes clave: la app de Seguridad y el "System Service Plugin". El paquete incluye el parche de Seguridad 11.8.1-251122.0.1, con un peso cercano a los 65,95 MB, y el System Service Plugin 9.12.03-250829.0.1, que ocupa 31,91 MB de almacenamiento. Estos archivos trabajan en conjunto y son parte de las mejoras progresivas que Xiaomi implementa sobre HyperOS.

image Actualización de seguridad para dispositivos de Xiaomi. Xiaomi El cambio más visible es la llegada del nuevo Game Turbo, un motor pensado para mejorar la administración de recursos durante juegos y reducir el lag. También se optimizó el rendimiento térmico, una de las quejas más repetidas en versiones anteriores. La empresa afirmó que este parche resuelve fallos en procesos en segundo plano que ocasionaban cierres inesperados en algunos modelos.

HyperOS y Game Turbo, dos tags presentes en la actualización Xiaomi HyperOS: los bugs y fallos en el sistema operativo Aunque estas mejoras se basan en la versión China de HyperOS, la arquitectura de los archivos es compatible con otros sistemas de la marca. Sin embargo, Xiaomi aclaró que los usuarios con Global ROM deben instalar ambos APK para que Game Turbo funcione correctamente. Si se instala solo la app de Seguridad, algunas funciones podrían no abrirse o quedar limitadas, ya que dependen de las librerías del System Service Plugin.

La información compartida por desarrolladores indica que varios usuarios ya notaron cambios en animaciones internas y transiciones, similares a las que llegarán con HyperOS 2.0. Esto incluye ajustes en fluidez y una respuesta más uniforme al desplazarse por el sistema.