Xiaomi HyperOS: llega una nueva actualización de seguridad para el sistema operativo
La app de seguridad de Xiaomi HyperOS recibió una actualización que incorpora animaciones nuevas, optimiza Game Turbo y corrige errores recientes.
La última actualización de seguridad de HyperOS ya está disponible y llega con cambios importantes para quienes buscan un sistema más estable en sus teléfonos Xiaomi. Según los registros técnicos publicados el pasado 25 de noviembre, la nueva versión 11.8.1 mejora el rendimiento general, suma funciones en "Game Turbo" y corrige fallos detectados durante el mes. Es una actualización recomendada para quienes necesitan un dispositivo fluido tanto en tareas diarias como en sesiones de juego.
Qué trae la actualización y por qué es importante
La compañía detalló que esta versión actualiza dos componentes clave: la app de Seguridad y el "System Service Plugin". El paquete incluye el parche de Seguridad 11.8.1-251122.0.1, con un peso cercano a los 65,95 MB, y el System Service Plugin 9.12.03-250829.0.1, que ocupa 31,91 MB de almacenamiento. Estos archivos trabajan en conjunto y son parte de las mejoras progresivas que Xiaomi implementa sobre HyperOS.
El cambio más visible es la llegada del nuevo Game Turbo, un motor pensado para mejorar la administración de recursos durante juegos y reducir el lag. También se optimizó el rendimiento térmico, una de las quejas más repetidas en versiones anteriores. La empresa afirmó que este parche resuelve fallos en procesos en segundo plano que ocasionaban cierres inesperados en algunos modelos.
HyperOS y Game Turbo, dos tags presentes en la actualización
Aunque estas mejoras se basan en la versión China de HyperOS, la arquitectura de los archivos es compatible con otros sistemas de la marca. Sin embargo, Xiaomi aclaró que los usuarios con Global ROM deben instalar ambos APK para que Game Turbo funcione correctamente. Si se instala solo la app de Seguridad, algunas funciones podrían no abrirse o quedar limitadas, ya que dependen de las librerías del System Service Plugin.
La información compartida por desarrolladores indica que varios usuarios ya notaron cambios en animaciones internas y transiciones, similares a las que llegarán con HyperOS 2.0. Esto incluye ajustes en fluidez y una respuesta más uniforme al desplazarse por el sistema.
Cómo descargar e instalar la actualización
Los dos archivos APK están disponibles para quienes prefieran actualizar de forma manual. También se puede usar la aplicación MemeOS Enhancer, que permite acceder a funciones ocultas, actualizar componentes del sistema y gestionar versiones derivadas del software de Xiaomi. Esta herramienta está disponible en Google Play y suele ser recomendada dentro de la comunidad para quienes buscan personalizar el sistema sin complicaciones.
Antes de instalar cualquier APK, es necesario verificar que el dispositivo acepte la fuente externa y que tenga suficiente espacio para completar la actualización. En el caso de quienes utilizan la ROM Global, se recomienda instalar primero el plugin y luego la app de Seguridad para evitar errores de ejecución.