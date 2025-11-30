Black Friday: el celular Xiaomi POCO que está de oferta con 6,8 pulgadas, batería de larga duración y cámara de infarto

Expertos aseguran que el móvil cuenta con una ficha técnica interesante con novedades como refrigeración líquida.

La semana del Black Friday ha llegado hasta el Xiaomi Poco F8 Ultra. Esta serie de celular se presentó hace poco y elevan la categoría de la marca al mercado premium. En Amazon se puede encontrar el modelo de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por solo 699 euros, mientras que el de 16 GB de RAM y 512 GB por 749,90 euros.

El diseño se caracteriza por sus bordes rectos y esquinas redondeadas en distintos acabados. Hay algunos de aluminio negro y otros con textura de tela vaquera. En cuanto a pantalla, el celular incluye tecnología AMOLED con resolución de 2608 x 1200 píxeles, frecuencia de actualización que alcanza los 120 Hz y un brillo máximo de 3500 nits.

El celular Xiaomi que está de rebaja por el Black Friday. Archivo. Más caracteríticas de este celular En lo relativo a fotografía, el Xiaomi tiene una triple cámara de 50 MP con estabilización OIS, un lente periscópica con teleobjetivo que ofrece un zoom óptico de 5x y apertura f/30, sumado a una cámara ultra gran angular con apertura f/2,4. Las cámaras están dentro de un módulo con formato rectangular. Por otro lado, su cámara frontal es de 32 MP.

El rendimiento de este celular también es un punto a destacar. El POCO F8 Ultra cuenta con doble chip, que combina la potencia del procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el chip VisionBoost D8, perfecto para juegos que requieren de mucha energía. Además funciona de maravilla con los modelos de 256 GB o 512 GB.