Samsung Argentina se suma al Black Friday con una fuerte rebaja en el Galaxy S25+

Samsung Argentina abrió el Black Friday con una jugada fuerte en su gama alta: el Galaxy S25+, uno de los modelos más completos de su catálogo. El teléfono llega con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución Quad HD+ (3120 x 1440) y tasa de refresco de 120 Hz, una combinación pensada para quienes quieren fluidez absoluta al navegar, jugar o ver series en el celular.

Por dentro, el Galaxy S25+ apuesta por un procesador Octa-Core de hasta 4,47 GHz, acompañado por opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento, suficientes para apps pesadas, juegos y grandes bibliotecas de fotos y videos sin estar borrando archivos todo el tiempo. A esto se suma compatibilidad con 5G Sub-6, más soporte para Nano-SIM y eSIM, lo que lo deja bien preparado para varios años de uso.

Galaxy s25b Samsung Galaxy S25+. Imagen extraída de la web En el apartado fotográfico, el equipo incorpora una triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP con OIS, un teleobjetivo de 10 MP y un ultra gran angular de 12 MP, pensados para cubrir desde retratos hasta paisajes. Al frente, integra una cámara de 12 MP (f/2.2) para selfies y videollamadas. Como plus, incluye NFC para pagos móviles y en la caja trae cable de datos, guía de inicio rápido y pin para la bandeja SIM.

Un Samsung con IA, rebaja fuerte y beneficios por tiempo limitado Uno de los ganchos del Galaxy S25+ es el acceso a Google AI Pro sin cargo por 6 meses, que permite explotar funciones avanzadas de inteligencia artificial en edición de imágenes, productividad y asistencia diaria.

En el marco del Black Friday, Samsung rebajó el precio del Galaxy S25+ de $2.999.999 a $2.609.999, con un ahorro de $390.000 sobre el valor original. Además, se puede llevar hasta en 18 cuotas sin interés en bancos seleccionados, con 12 cuotas sin interés con tarjeta Santander y un 20 % de descuento extra pagando en un solo pago.