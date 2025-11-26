Mercado Libre desploma el precio de estos auriculares Samsung súper pequeños y cómodos con táctil

Tienen un 69% OFF por tiempo limitado y aceptan todos los medios de pago. Te contamos todos los detalles.

Los auriculares inalámbricos de Samsung que están de oferta en Mercado Libre.

Mercado Libre te acerca los nuevos Galaxy Buds Core que son la puerta de entrada a un mundo de audio sin igual y por un precio que no te vas a poder creer. Por tan solo 609 pesos puedes conseguir el modelo negro o blanco y disfrutar de una comodidad que muy pocas marcas pueden ofrecer.

Estos auriculares están diseñados para brindar comodidad durante todo el día porque cuentan con puntas de silicona con soporte que ofrecen un ajuste sin presión. Puedes estar en casa o corriendo que los Galaxy Buds Core prometen mantenerse en el mismo lugar mientras se sienten cómodos y livianos.

D_NQ_NP_2X_907939-MLA96103852817_102025-F Los auriculares de Samsung que están con descuento en Mercado Libre. Archivo MDZ. Más características sobre estos auriculares A su vez, cuentan con un pequeño panel táctil que te permite controlar todo. Si conectas tu playlist favorita, puedes guardar tu celular en el bolsillo y dirigir la reproducción de canciones con pequeños toques. Un toque es para pausar y con otro toque puedes volver a escuchar tus canciones.

Samsung hace que disfrutes del sonido cuidadosamente diseñado, con agudos nítidos y bajos profundos y bien equilibrado. Esto se complementa con la cancelación Activa de Ruido que reduce los sonidos no deseados, creando un espacio tranquilo para escuchar todo sin interrupciones.

D_NQ_NP_2X_784450-MLA89840011332_082025-F Todo lo que incluye tu compra. Archivo MDZ. Estos auriculares también están equipados para llamadas. Tienen 3 micrófonos que trabajan en conjunto y que pueden captar tu voz con precisión, asegurando que tus palabras se escuchen con total claridad. Estos también sirven para escuchar traducciones instantáneas gracias a la función intérprete.