Mercado Pago tomó una decisión que sorprendió a millones de usuarios

Mercado Pago decidió revertir el cambio que había implementado meses atrás en el ícono de su aplicación. La billetera digital volverá a mostrar su tradicional diseño blanco y celeste después de que muchos usuarios manifestaran confusión con la app de Mercado Libre por la similitud entre ambos logos.

La modificación fue confirmada por Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, a través de su cuenta en la red social X. Allí explicó que la empresa optó por regresar al diseño original tras detectar que el nuevo color generaba dificultades para diferenciar ambas aplicaciones.

“Enviar el producto es fácil. Dar marcha atrás es sabiduría”, escribió el ejecutivo al anunciar la decisión.

El cambio había sido introducido como una prueba de diseño. En mayo de 2024 la compañía decidió modificar el ícono de Mercado Pago y hacerlo amarillo, un color muy asociado a la identidad visual de Mercado Libre.

Mercado Pago había cambiado el color celeste de su logo por el amarillo, pero decidió revertir su decisión

La idea formaba parte de una serie de ajustes de imagen dentro del ecosistema de la empresa. Sin embargo, el experimento no tuvo el resultado esperado.

Según explicó Szarfsztejn, muchos usuarios comenzaron a confundir ambas aplicaciones en el celular debido a la similitud entre los íconos.

“Probamos poner el ícono de la app de Mercado Pago amarillo… y la gente lo confundía con Mercado Libre. Aprendimos. Hicimos rollback. El ícono vuelve a su color”, publicó el CEO.

La referencia al “rollback” —un término utilizado en tecnología para describir la reversión de un cambio— reflejó la decisión de la empresa de volver al diseño anterior luego de analizar la reacción de los usuarios.

La reacción de los usuarios que llevó a revertir el cambio

La empresa reconoció que la decisión se tomó después de recibir numerosas quejas y comentarios de personas que utilizan ambas aplicaciones.

Mercado Pago y Mercado Libre conviven en millones de teléfonos en Argentina y en otros países de la región. Por eso, la similitud visual entre los íconos generaba dificultades para identificar rápidamente cada servicio.

Ante ese escenario, la compañía optó por recuperar la identidad visual histórica de la billetera digital.

De esta manera, Mercado Pago recuperará su diseño tradicional y volverá a mostrar el ícono blanco y celeste que durante años permitió identificar rápidamente la billetera digital en el celular.