Los jugosos descuentos de BBVA en marzo: cómo ahorrar más de $100.000

Durante marzo , los clientes de BBVA pueden acceder a reintegros y descuentos pagando con el celular mediante tecnología NFC. Las promociones aplican en gastronomía, supermercados, transporte y tiendas, y pueden acumularse a lo largo del mes. Si se combinan los beneficios disponibles, el ahorro total puede superar los $100.000.

La campaña del banco está dirigida a quienes utilicen pagos sin contacto desde el celular, vinculando previamente sus tarjetas de crédito o débito a billeteras digitales compatibles como Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. Para que el descuento sea válido, la operación debe realizarse acercando el teléfono a la terminal de cobro.

A través de esta modalidad, los usuarios pueden aprovechar reintegros en distintos rubros de consumo cotidiano, desde cafeterías y salidas gastronómicas hasta compras en supermercados o transporte público.

Una parte importante de las promociones del banco durante marzo está enfocada en consumos vinculados al tiempo libre y las salidas de fin de semana. Entre los beneficios disponibles se destacan:

Descuentos en supermercados

Además de las promociones gastronómicas, BBVA sumó beneficios en otros rubros de alto consumo.

Uno de los acuerdos más destacados es con Coto. Los clientes que paguen en las sucursales físicas con tarjeta de débito Visa BBVA mediante NFC obtendrán 30% de descuento en el momento, sin tope de reintegro. Sin embargo, el banco aclara que ciertos productos pueden quedar excluidos de la promoción, como algunos cortes de carne, aceites, harinas o bodegas.

Promociones en transporte y compras en aeropuertos

También hay beneficios para quienes utilizan transporte público o realizan compras en aeropuertos:

Subtes y colectivos: 100% de reintegro pagando con tarjeta de débito mediante NFC, con un tope de $10.000 para cada servicio.

Duty Free: reintegros de hasta $25.000 en compras realizadas en free shops.

ShopGallery: reintegros de hasta $20.000 y posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

Cómo acceder a los descuentos de BBVA con pagos NFC

Para aprovechar estas promociones es necesario realizar el pago acercando el celular a la terminal de cobro, utilizando la tecnología NFC. Las promociones aplican con tarjetas de crédito Visa o Mastercard para gastronomía y shoppings, y con tarjeta de débito Visa para supermercados y transporte.

No participan los pagos realizados mediante códigos QR, Mercado Pago u otras billeteras que no utilicen el sistema contactless del teléfono.

En la mayoría de los casos, los reintegros se acreditan en la cuenta vinculada dentro de los 60 días posteriores a la compra. La excepción es el beneficio en Coto, donde el descuento se aplica directamente en la caja.

Con esta estrategia, BBVA busca impulsar el uso de medios de pago digitales sin contacto y, al mismo tiempo, ofrecer promociones que permitan reducir el gasto en consumos cotidianos.