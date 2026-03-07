Los jugosos descuentos en combustible que rigen durante marzo y cómo aprovecharlos

El gasto en combustible sigue siendo uno de los costos más pesados para quienes usan el auto todos los días. En marzo , varios bancos mantienen promociones con descuentos en estaciones de servicio que permiten ahorrar entre 10% y 30% en cada carga, con reintegros mensuales que dependen del día, el banco y el tipo de cliente.

Durante marzo, distintas entidades financieras ofrecen beneficios para pagar menos al cargar nafta o gasoil. Las promociones varían según el día de la semana y las condiciones de cada banco.

El BNA mantiene uno de los descuentos más utilizados por los usuarios.

La promoción tiene amplia cobertura en el país porque aplica en varias de las principales redes de estaciones de servicio.

Banco Galicia

El beneficio depende del tipo de cliente.

Clientes Eminent: 15% de descuento los lunes con tope de $15.000 al mes

Resto de los clientes: 10% de descuento con tope de $10.000 mensuales

El pago debe realizarse con tarjeta de crédito Mastercard y aplica en estaciones de YPF, Shell, Puma Energy y Axion Energy.

Banco Macro

El banco ofrece uno de los reintegros más altos según el segmento.

Clientes Selecta: 30% de descuento los miércoles con tope de $25.000 por mes

Otros clientes: 20% de descuento con tope de $15.000 mensuales

En ambos casos, el beneficio aplica cargando combustible en YPF.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

15% de reintegro los martes

Tope: $15.000 por mes

Estaciones: YPF

Es una opción elegida por quienes buscan repartir las cargas durante la semana para aprovechar promociones.

Banco Santander Argentina

10% de reintegro los jueves

Tope mensual: $7.500

Aplica para tarjetas Visa Black o Platinum

Cuánto se puede ahorrar en combustible en marzo

Los descuentos pueden representar un ahorro importante según el consumo mensual.

Por ejemplo, con la promoción del Banco Nación, una carga de $50.000 en el mes permite alcanzar el tope de reintegro de $10.000.

En el caso del Banco Galicia, un cliente Eminent que gaste $100.000 en combustible podría recuperar hasta $15.000, mientras que un cliente estándar obtendría hasta $10.000.

Para quienes tienen cuenta Selecta del Banco Macro, el beneficio es todavía mayor: con un consumo cercano a $85.000 se puede llegar al reintegro máximo de $25.000.

De esta manera, aprovechar los días de promoción y combinar los beneficios disponibles en marzo puede ayudar a reducir uno de los gastos más frecuentes del presupuesto mensual.