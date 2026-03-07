Los jugosos descuentos en combustible que rigen durante marzo y cómo aprovecharlos
Bancos ofrecen en marzo descuentos de hasta 30% en combustible según el día y el tipo de cliente. Qué promociones hay y cuánto se puede ahorrar.
El gasto en combustible sigue siendo uno de los costos más pesados para quienes usan el auto todos los días. En marzo, varios bancos mantienen promociones con descuentos en estaciones de servicio que permiten ahorrar entre 10% y 30% en cada carga, con reintegros mensuales que dependen del día, el banco y el tipo de cliente.
Qué descuentos en combustibles hay en marzo según el banco
Durante marzo, distintas entidades financieras ofrecen beneficios para pagar menos al cargar nafta o gasoil. Las promociones varían según el día de la semana y las condiciones de cada banco.
Banco Nación
El BNA mantiene uno de los descuentos más utilizados por los usuarios.
- 20% de descuento los viernes
- Tope de reintegro: $10.000 por mes
- Estaciones adheridas: YPF, Shell, Axion Energy y Gulf
La promoción tiene amplia cobertura en el país porque aplica en varias de las principales redes de estaciones de servicio.
Banco Galicia
El beneficio depende del tipo de cliente.
- Clientes Eminent: 15% de descuento los lunes con tope de $15.000 al mes
- Resto de los clientes: 10% de descuento con tope de $10.000 mensuales
El pago debe realizarse con tarjeta de crédito Mastercard y aplica en estaciones de YPF, Shell, Puma Energy y Axion Energy.
Banco Macro
El banco ofrece uno de los reintegros más altos según el segmento.
- Clientes Selecta: 30% de descuento los miércoles con tope de $25.000 por mes
- Otros clientes: 20% de descuento con tope de $15.000 mensuales
En ambos casos, el beneficio aplica cargando combustible en YPF.
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
- 15% de reintegro los martes
- Tope: $15.000 por mes
- Estaciones: YPF
Es una opción elegida por quienes buscan repartir las cargas durante la semana para aprovechar promociones.
Banco Santander Argentina
- 10% de reintegro los jueves
- Tope mensual: $7.500
- Aplica para tarjetas Visa Black o Platinum
Cuánto se puede ahorrar en combustible en marzo
Los descuentos pueden representar un ahorro importante según el consumo mensual.
Por ejemplo, con la promoción del Banco Nación, una carga de $50.000 en el mes permite alcanzar el tope de reintegro de $10.000.
En el caso del Banco Galicia, un cliente Eminent que gaste $100.000 en combustible podría recuperar hasta $15.000, mientras que un cliente estándar obtendría hasta $10.000.
Para quienes tienen cuenta Selecta del Banco Macro, el beneficio es todavía mayor: con un consumo cercano a $85.000 se puede llegar al reintegro máximo de $25.000.
De esta manera, aprovechar los días de promoción y combinar los beneficios disponibles en marzo puede ayudar a reducir uno de los gastos más frecuentes del presupuesto mensual.