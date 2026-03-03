Estos son los descuentos para jubilados que se activan en marzo

En marzo, los jubilados cuentan con descuentos especiales en más de 7000 comercios de todo el país, con beneficios que se aplican pagando con tarjeta de débito.

Los jubilados pueden acceder a descuentos en supermercados pagando con la tarjeta de débito donde cobran sus haberes.

Marzo ya comenzó y los jubilados pueden aprovechar una serie de descuentos en supermercados y comercios adheridos. Se trata de beneficios pensados para aliviar el bolsillo de los jubilados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada promoción.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores alcanzan a unos 7000 establecimientos comerciales en todo el país. Los beneficios están destinados exclusivamente a jubilados y pensionados, sin importar el monto de sus haberes.

Para que los jubilados puedan aprovechar estos descuentos, es indispensable pagar con la tarjeta de débito donde se deposita la jubilación o pensión. No es necesario realizar trámites adicionales: el sistema aplica el beneficio en forma automática en los comercios adheridos.

Es importante tener en cuenta que algunos descuentos pueden no aplicarse si no se cumplen las condiciones específicas de cada cadena, como los topes por operación o los reintegros que se acreditan posteriormente.

Más de 7000 comercios ofrecen beneficios para jubilados durante marzo, con distintos porcentajes y topes según la cadena. Los descuentos para jubilados en supermercados Los jubilados pueden acceder a rebajas en distintas cadenas de supermercados pagando con la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión. El descuento se aplica de manera automática en la compra.