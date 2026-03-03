Cómo afiliarse a PAMI en marzo 2026: requisitos, documentación y paso a paso online

Jubilarse no solo implica dejar la actividad laboral: también supone definir cómo continuar con la cobertura médica. En Argentina , la mayoría de los jubilados y pensionados accede a la atención de salud a través del Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ), que concentra servicios médicos, medicamentos y prestaciones en todo el país.

El sistema contempla distintas modalidades según la situación previsional y familiar de cada persona.

Se puede afiliarse al PAMI con la jubilación o pensión en trámite.

Corresponde a jubilados y pensionados que ya perciben su haber. En estos casos, los aportes de salud se derivan automáticamente a PAMI y la afiliación es plena, con acceso a todas las prestaciones médicas.

También pueden iniciar el trámite quienes estén gestionando una jubilación, retiro o pensión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Mientras se resuelve el beneficio, acceden a una cobertura provisoria que incluye al titular y a sus familiares a cargo.

Familiares que pueden incorporarse

El padrón permite sumar:

Cónyuge

Hijos menores de edad

Hijos estudiantes hasta los 25 años, si cumplen los requisitos vigentes

Hijos con incapacidad permanente o transitoria

Hijos contemplados en el artículo 67 bis

Concubinos sin beneficio previsional propio

Menores bajo guarda o tutela

Personas bajo curatela

Padres, madres o abuelos sin cobertura médica

Además, personas mayores de 70 años que no perciban jubilación ni pensión y no cuenten con obra social pueden afiliarse con una modalidad anual renovable, que otorga acceso a la cobertura médica básica.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para comenzar la afiliación se debe presentar:

Último recibo de cobro

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado o constancia de trámite del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

CODEM emitido por ANSES

Número de CUIT o CUIL

Contar con esta documentación desde el inicio permite agilizar la gestión.

Paso a paso: cómo afiliarse a PAMI online en marzo 2026

El trámite se inicia a través del sitio web oficial de PAMI, donde se debe seleccionar la opción de afiliación, completar los datos personales y cargar la información solicitada antes de enviar el formulario.

La afiliación titular definitiva —para quienes ya perciben jubilación o pensión nacional— es completamente digital. Puede realizarla el propio titular o su apoderado y requiere DNI formato tarjeta para validar identidad.

El procedimiento demora aproximadamente 10 minutos. Durante el proceso se completa una encuesta de salud y es importante no interrumpir la conexión hasta finalizar todos los pasos.

Los datos ingresados se validan de manera cruzada con ANSES y RENAPER. Si se detecta alguna inconsistencia, personal de PAMI se comunica con la persona solicitante para continuar la gestión.

Una vez finalizado el trámite, el afiliado recibe por correo electrónico la credencial digital y la cartilla médica. Desde ese momento puede utilizar todas las prestaciones, sin necesidad de esperar plazos adicionales. La afiliación puede realizarse desde cualquier punto del país con acceso a internet.

Otras modalidades de afiliación

Existen también otras formas de afiliación titular, como las destinadas a:

Quienes perciben un beneficio previsional italiano en la Argentina

Personas que sufrieron un accidente laboral posterior a marzo de 2001

En estos casos, así como los mayores de 70 que no cuentan con jubilación o quienes la tienen en trámite, la afiliación puede requerir documentación adicional, como constancia negativa de ANSES, certificado de inicio del beneficio o, en determinadas situaciones, dictamen médico. La gestión puede ser realizada por el titular o su apoderado.