Presenta:

Sociedad

|

PAMI

Cómo afiliarse a PAMI en marzo 2026: requisitos, documentación y paso a paso online

Quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y cómo hacer el trámite online para obtener cobertura médica de PAMI tras jubilarse o pensionarse.

MDZ Sociedad

Atención jubilados: cómo es el trámite para afiliarse a PAMI en marzo de 2026. Foto: PAMI

Atención jubilados: cómo es el trámite para afiliarse a PAMI en marzo de 2026. Foto: PAMI

Jubilarse no solo implica dejar la actividad laboral: también supone definir cómo continuar con la cobertura médica. En Argentina, la mayoría de los jubilados y pensionados accede a la atención de salud a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que concentra servicios médicos, medicamentos y prestaciones en todo el país.

pami delegacion las heras (1)
Se puede afiliarse al PAMI con la jubilación o pensión en trámite.

Se puede afiliarse al PAMI con la jubilación o pensión en trámite.

Quiénes pueden afiliarse a PAMI

El sistema contempla distintas modalidades según la situación previsional y familiar de cada persona.

Te Podría Interesar

Afiliación titular definitiva

Corresponde a jubilados y pensionados que ya perciben su haber. En estos casos, los aportes de salud se derivan automáticamente a PAMI y la afiliación es plena, con acceso a todas las prestaciones médicas.

Afiliación provisoria

También pueden iniciar el trámite quienes estén gestionando una jubilación, retiro o pensión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Mientras se resuelve el beneficio, acceden a una cobertura provisoria que incluye al titular y a sus familiares a cargo.

Familiares que pueden incorporarse

El padrón permite sumar:

  • Cónyuge
  • Hijos menores de edad
  • Hijos estudiantes hasta los 25 años, si cumplen los requisitos vigentes
  • Hijos con incapacidad permanente o transitoria
  • Hijos contemplados en el artículo 67 bis
  • Concubinos sin beneficio previsional propio
  • Menores bajo guarda o tutela
  • Personas bajo curatela
  • Padres, madres o abuelos sin cobertura médica

Además, personas mayores de 70 años que no perciban jubilación ni pensión y no cuenten con obra social pueden afiliarse con una modalidad anual renovable, que otorga acceso a la cobertura médica básica.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para comenzar la afiliación se debe presentar:

  • Último recibo de cobro
  • Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado o constancia de trámite del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)
  • CODEM emitido por ANSES
  • Número de CUIT o CUIL
  • Contar con esta documentación desde el inicio permite agilizar la gestión.

Paso a paso: cómo afiliarse a PAMI online en marzo 2026

El trámite se inicia a través del sitio web oficial de PAMI, donde se debe seleccionar la opción de afiliación, completar los datos personales y cargar la información solicitada antes de enviar el formulario.

La afiliación titular definitiva —para quienes ya perciben jubilación o pensión nacional— es completamente digital. Puede realizarla el propio titular o su apoderado y requiere DNI formato tarjeta para validar identidad.

El procedimiento demora aproximadamente 10 minutos. Durante el proceso se completa una encuesta de salud y es importante no interrumpir la conexión hasta finalizar todos los pasos.

Los datos ingresados se validan de manera cruzada con ANSES y RENAPER. Si se detecta alguna inconsistencia, personal de PAMI se comunica con la persona solicitante para continuar la gestión.

Una vez finalizado el trámite, el afiliado recibe por correo electrónico la credencial digital y la cartilla médica. Desde ese momento puede utilizar todas las prestaciones, sin necesidad de esperar plazos adicionales. La afiliación puede realizarse desde cualquier punto del país con acceso a internet.

Otras modalidades de afiliación

Existen también otras formas de afiliación titular, como las destinadas a:

  • Quienes perciben un beneficio previsional italiano en la Argentina
  • Personas que sufrieron un accidente laboral posterior a marzo de 2001

En estos casos, así como los mayores de 70 que no cuentan con jubilación o quienes la tienen en trámite, la afiliación puede requerir documentación adicional, como constancia negativa de ANSES, certificado de inicio del beneficio o, en determinadas situaciones, dictamen médico. La gestión puede ser realizada por el titular o su apoderado.

Archivado en

Notas Relacionadas