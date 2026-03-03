Cómo afiliarse a PAMI en marzo 2026: requisitos, documentación y paso a paso online
Quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y cómo hacer el trámite online para obtener cobertura médica de PAMI tras jubilarse o pensionarse.
Jubilarse no solo implica dejar la actividad laboral: también supone definir cómo continuar con la cobertura médica. En Argentina, la mayoría de los jubilados y pensionados accede a la atención de salud a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que concentra servicios médicos, medicamentos y prestaciones en todo el país.
Quiénes pueden afiliarse a PAMI
El sistema contempla distintas modalidades según la situación previsional y familiar de cada persona.
Te Podría Interesar
Afiliación titular definitiva
Corresponde a jubilados y pensionados que ya perciben su haber. En estos casos, los aportes de salud se derivan automáticamente a PAMI y la afiliación es plena, con acceso a todas las prestaciones médicas.
Afiliación provisoria
También pueden iniciar el trámite quienes estén gestionando una jubilación, retiro o pensión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Mientras se resuelve el beneficio, acceden a una cobertura provisoria que incluye al titular y a sus familiares a cargo.
Familiares que pueden incorporarse
El padrón permite sumar:
- Cónyuge
- Hijos menores de edad
- Hijos estudiantes hasta los 25 años, si cumplen los requisitos vigentes
- Hijos con incapacidad permanente o transitoria
- Hijos contemplados en el artículo 67 bis
- Concubinos sin beneficio previsional propio
- Menores bajo guarda o tutela
- Personas bajo curatela
- Padres, madres o abuelos sin cobertura médica
Además, personas mayores de 70 años que no perciban jubilación ni pensión y no cuenten con obra social pueden afiliarse con una modalidad anual renovable, que otorga acceso a la cobertura médica básica.
Documentación necesaria para iniciar el trámite
Para comenzar la afiliación se debe presentar:
- Último recibo de cobro
- Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado o constancia de trámite del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)
- CODEM emitido por ANSES
- Número de CUIT o CUIL
- Contar con esta documentación desde el inicio permite agilizar la gestión.
Paso a paso: cómo afiliarse a PAMI online en marzo 2026
El trámite se inicia a través del sitio web oficial de PAMI, donde se debe seleccionar la opción de afiliación, completar los datos personales y cargar la información solicitada antes de enviar el formulario.
La afiliación titular definitiva —para quienes ya perciben jubilación o pensión nacional— es completamente digital. Puede realizarla el propio titular o su apoderado y requiere DNI formato tarjeta para validar identidad.
El procedimiento demora aproximadamente 10 minutos. Durante el proceso se completa una encuesta de salud y es importante no interrumpir la conexión hasta finalizar todos los pasos.
Los datos ingresados se validan de manera cruzada con ANSES y RENAPER. Si se detecta alguna inconsistencia, personal de PAMI se comunica con la persona solicitante para continuar la gestión.
Una vez finalizado el trámite, el afiliado recibe por correo electrónico la credencial digital y la cartilla médica. Desde ese momento puede utilizar todas las prestaciones, sin necesidad de esperar plazos adicionales. La afiliación puede realizarse desde cualquier punto del país con acceso a internet.
Otras modalidades de afiliación
Existen también otras formas de afiliación titular, como las destinadas a:
- Quienes perciben un beneficio previsional italiano en la Argentina
- Personas que sufrieron un accidente laboral posterior a marzo de 2001
En estos casos, así como los mayores de 70 que no cuentan con jubilación o quienes la tienen en trámite, la afiliación puede requerir documentación adicional, como constancia negativa de ANSES, certificado de inicio del beneficio o, en determinadas situaciones, dictamen médico. La gestión puede ser realizada por el titular o su apoderado.