PAMI 2026: cómo acceder a prestaciones gratuitas para jubilados que alivian gastos clave

Anteojos sin pagar un peso, pañales con entrega a domicilio y equipamiento para mejorar la movilidad en el hogar. En 2026, PAMI mantiene un esquema de prestaciones gratuitas que apunta a reducir gastos fijos en hogares con adultos mayores y evitar desembolsos en insumos esenciales para los jubilados .

El acceso puede gestionarse de manera online o presencial con turno previo, y el trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar o un apoderado con documentación vigente.

La obra social permite realizar gestiones desde la app Mi PAMI, disponible para Android y iOS. Tras validar identidad y completar el registro, se habilitan funciones como:

También se puede llamar al 138 o acudir a una agencia con turno asignado.

Desde el organismo recuerdan que no cobran cargos adicionales por estos servicios ni solicitan datos sensibles al momento de la entrega.

Los 5 beneficios gratuitos que siguen vigentes en 2026

El programa cubre prestaciones vinculadas a movilidad, descanso, higiene y visión. No dependen del nivel de ingresos ni de la provincia de residencia y se canalizan mediante prestadores adheridos.

Colchón antiescaras

Destinado a afiliados con inmovilidad prolongada. Reduce el riesgo de úlceras por presión y mejora el descanso.

Puede solicitarse con OME o, en su defecto, con DNI, orden médica manual y resumen de historia clínica.

Inodoro portátil

Pensado para personas con movilidad reducida. Disminuye desplazamientos riesgosos dentro del hogar y ayuda a prevenir caídas.

Trapecio para cama

Facilita incorporarse y cambiar de posición sin asistencia permanente de terceros. Es habitual en procesos de rehabilitación o recuperación postoperatoria.

Anteojos recetados con cobertura total

Incluye armazón y cristales sin tope para el afiliado. Se pueden pedir lentes para visión cercana, lejana o bifocal, con receta oftalmológica.

Pañales para adultos con entrega mensual

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) garantiza provisión a domicilio según el nivel de incontinencia certificado, con renovación semestral.

Este paquete de asistencia busca cubrir necesidades frecuentes sin generar copagos ni gastos adicionales, en un contexto donde los costos de salud y cuidado personal pesan cada vez más en el presupuesto familiar.