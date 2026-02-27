PAMI 2026: cómo acceder a prestaciones gratuitas para jubilados que alivian gastos clave
La obra social PAMI mantiene insumos y servicios sin copago para afiliados. Qué se puede pedir, cómo hacer el trámite y qué requisitos hay que cumplir.
Anteojos sin pagar un peso, pañales con entrega a domicilio y equipamiento para mejorar la movilidad en el hogar. En 2026, PAMI mantiene un esquema de prestaciones gratuitas que apunta a reducir gastos fijos en hogares con adultos mayores y evitar desembolsos en insumos esenciales para los jubilados.
El acceso puede gestionarse de manera online o presencial con turno previo, y el trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar o un apoderado con documentación vigente.
Cómo hacer trámites en PAMI sin filas
La obra social permite realizar gestiones desde la app Mi PAMI, disponible para Android y iOS. Tras validar identidad y completar el registro, se habilitan funciones como:
- Solicitar turnos
- Cambiar médico de cabecera
- Iniciar pedidos de insumos
- Consultar el estado de trámites
También se puede llamar al 138 o acudir a una agencia con turno asignado.
Desde el organismo recuerdan que no cobran cargos adicionales por estos servicios ni solicitan datos sensibles al momento de la entrega.
Los 5 beneficios gratuitos que siguen vigentes en 2026
El programa cubre prestaciones vinculadas a movilidad, descanso, higiene y visión. No dependen del nivel de ingresos ni de la provincia de residencia y se canalizan mediante prestadores adheridos.
Colchón antiescaras
Destinado a afiliados con inmovilidad prolongada. Reduce el riesgo de úlceras por presión y mejora el descanso.
Puede solicitarse con OME o, en su defecto, con DNI, orden médica manual y resumen de historia clínica.
Inodoro portátil
Pensado para personas con movilidad reducida. Disminuye desplazamientos riesgosos dentro del hogar y ayuda a prevenir caídas.
Trapecio para cama
Facilita incorporarse y cambiar de posición sin asistencia permanente de terceros. Es habitual en procesos de rehabilitación o recuperación postoperatoria.
Anteojos recetados con cobertura total
Incluye armazón y cristales sin tope para el afiliado. Se pueden pedir lentes para visión cercana, lejana o bifocal, con receta oftalmológica.
Pañales para adultos con entrega mensual
El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) garantiza provisión a domicilio según el nivel de incontinencia certificado, con renovación semestral.
Este paquete de asistencia busca cubrir necesidades frecuentes sin generar copagos ni gastos adicionales, en un contexto donde los costos de salud y cuidado personal pesan cada vez más en el presupuesto familiar.