Estafas a jubilados: la advertencia urgente de PAMI sobre llamados y mensajes

PAMI alertó por nuevas estafas a jubilados y recordó que nunca solicita datos bancarios, CBU ni claves por teléfono, mensajes o redes sociales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) volvió a advertir a sus afiliados sobre intentos de estafas que circulan por teléfono, mensajes de texto y redes sociales. Desde la obra social recordaron que nunca solicita datos bancarios, número de CBU, claves personales ni códigos de verificación enviados por mensaje.

En las últimas semanas se detectaron maniobras en las que personas se hacen pasar por empleados del organismo para ofrecer supuestos beneficios, actualizar datos o gestionar trámites urgentes. En ese contexto, solicitan información sensible que luego es utilizada para vaciar cuentas, pedir préstamos o realizar transferencias sin autorización. También se registraron perfiles falsos en redes sociales que simulan ser cuentas oficiales y envían enlaces fraudulentos.

Qué tener en cuenta para evitar estafas Desde PAMI remarcaron que las cuentas oficiales siempre cuentan con tilde de verificación junto al nombre, poseen un historial amplio de publicaciones y acumulan miles de seguidores. Además, no envían links para “validar datos” ni piden información confidencial por canales informales.

Ante cualquier comunicación sospechosa, se recomienda no brindar datos personales, no compartir códigos recibidos por SMS y cortar inmediatamente la llamada. También es importante no ingresar a enlaces dudosos ni descargar archivos adjuntos provenientes de contactos desconocidos.

Cómo evitar caer en estafas virtuales. Foto: Freepik El organismo recordó que nunca solicita datos bancarios ni claves personales. Foto: Freepik Canales oficiales de atención Los únicos canales habilitados para consultas y denuncias son los oficiales. La línea gratuita 138 – PAMI Escucha y Responde funciona las 24 horas y permite recibir asesoramiento para formalizar reclamos. También se pueden realizar gestiones a través del sitio web oficial pami.org.ar, en la sección de trámites online, donde es posible ingresar reclamos digitales y adjuntar documentación.