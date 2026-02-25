CUD: qué derechos garantiza en educación y qué cubren las obras sociales

Con el CUD vigente, las personas con discapacidad acceden a apoyos en el sistema educativo con cobertura total garantizada por ley.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que no solo acredita la discapacidad de una persona, sino que también habilita el acceso a múltiples derechos y prestaciones. Entre ellos se encuentran coberturas integrales en salud, transporte público gratuito, beneficios impositivos y apoyos vinculados al ámbito educativo.

En el plano normativo, la Ley Nacional N.º 24.901 establece que debe garantizarse la cobertura total de las prestaciones básicas destinadas a las personas con discapacidad. En materia educativa, esto implica asegurar los apoyos necesarios para la integración escolar, como transporte, acompañantes terapéuticos, tratamientos y materiales específicos, de modo que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la enseñanza en igualdad de condiciones.

CUD: educación inclusiva y cobertura obligatoria A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en 2006 y con jerarquía constitucional en Argentina, reconoce el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles. El tratado establece que las personas con discapacidad no deben quedar excluidas del sistema educativo general y que los Estados deben garantizar los apoyos razonables para su participación plena.

El Plan Integral está destinado a más de 500.000 personas con discapacidad que viven en la Ciudad Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires La Ley 24.901 asegura cobertura total de apoyos escolares. Foto: Archivo En este marco, el CUD permite acceder al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar, que facilita la trayectoria en escuelas comunes mediante docentes de apoyo, maestros de apoyo a la inclusión (MAI) o acompañantes personales no docentes (APND). Las obras sociales, empresas de medicina prepaga o el Estado, según corresponda, deben cubrir el 100% de estas prestaciones, incluyendo también intérpretes y otros recursos específicos.