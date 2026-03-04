Últimos días: hasta cuándo están los descuentos de Cuenta DNI por la vuelta a clases

Las promociones por la vuelta a clases con Cuenta DNI ya están activas y tienen fecha de finalización. El Banco Provincia mantendrá los descuentos especiales en útiles, indumentaria y cuotas sin interés durante las primeras semanas de marzo, con reintegros y topes específicos según el rubro.

Con el inicio del ciclo lectivo, conocer hasta cuándo se pueden aprovechar los beneficios es clave para organizar las compras escolares y maximizar el ahorro.

Las promociones especiales estarán vigentes hasta el 12 de marzo de 2026.

Cuenta DNI tiene descuentos especiales en útiles e indumentaria por la vuelta a clases.

Después de esa fecha, dejarán de aplicarse los beneficios específicos para útiles, uniformes y productos escolares, aunque continuarán otros descuentos habituales de la billetera digital.

Jueves de ahorro escolar (hasta el 12/03)

Durante los jueves de las primeras semanas de marzo se aplican:

Entre 20% y 30% de descuento.

Indumentaria, uniformes y casas de deporte adheridas.

Tope de reintegro variable según el medio de pago vinculado.

Es uno de los beneficios más buscados para completar la compra de guardapolvos, zapatillas y ropa escolar.

Librerías y textos escolares

Para la compra de manuales y útiles:

10% de descuento.

Lunes y martes.

Sin tope de reintegro.

En un contexto de suba de precios de libros y material didáctico, este beneficio permite reducir el impacto en el presupuesto familiar.

Cuotas sin interés para compras escolares

En comercios seleccionados de:

Indumentaria

Calzado

Mochilas

Se puede pagar en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI.

Otros descuentos vigentes en marzo con Cuenta DNI

Aunque el especial de vuelta a clases finaliza el 12 de marzo, el esquema general de beneficios continúa.

Universidades públicas

En universidades como la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires:

40% de descuento en buffets y fotocopiadoras adheridas.

Tope de $6.000 por semana.

Comercios de barrio

20% de descuento los viernes.

Tope aproximado de $5.000 por semana y por persona.

Se recomienda verificar en la app si el comercio está adherido.

Ferias y Mercados Bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope de $6.000 semanales.

Se trata de uno de los beneficios más fuertes para compras de alimentos frescos.

Clave para ahorrar en marzo

Con planificación, los reintegros acumulados pueden representar un alivio importante en el gasto de marzo. Pero para las compras escolares, el dato central es claro: los descuentos especiales por la vuelta a clases terminan el 12 de marzo.