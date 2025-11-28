Compañías aéreas ofrecen descuentos de hasta 50% por el Black Friday

Con la llegada del Black Friday los consumidores podrán acceder a descuentos importantes en la compra de productos o servicios de distintos sectores. Las compañías aéreas no desaprovechan esta oportunidad y lanzan nuevas promociones.

La promoción ya está vigente y durará hasta el domingo inclusive e incluye 20% de descuento en destinos nacionales y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

La campaña alcanza a los 37 destinos domésticos que opera la compañía, permitiendo planificar viajes con mejores condiciones de financiación y precios promocionales en toda la red de cabotaje .

Los pasajes pueden adquirirse a través del sitio de la compañía, la app móvil, sucursales y agencias de viaje.

Por otro lado, JetSMART lanzó una promoción que estará disponible hasta el 3 de diciembre de 2025 e incluye una amplia red de destinos operados por la low cost, tanto en el país como en el resto de Sudamérica.

En el plano doméstico, los viajeros podrán acceder a precios especiales con hasta 60% de descuento, por ejemplo, Buenos Aires - Bariloche por $33.708, Buenos Aires - Mendoza por $28.537 y Mendoza - Salta por $20.745, en todos los casos con tasas incluidas.

En el ámbito internacional, la promoción contempla descuentos de hasta 24% en las rutas a Chile, Brasil, Paraguay y Perú, como Buenos Aires - Santiago por $164.414 y Buenos Aires - Florianópolis por $186.600, también con tasas.

Los vuelos del Black SMART se podrán utilizar desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 11 de junio de 2026 para los vuelos domésticos y desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 en el caso de los internacionales.

“Con Black SMART JetSMART invita a los argentinos a organizar con anticipación sus viajes de negocios, escapadas y vacaciones para los años 2025 y 2026, ofreciendo opciones tanto dentro del territorio nacional como hacia los destinos más destacados de la región”, explicó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina.

En tanto, Iberia lanzó su campaña de ofertas con motivo del Black Friday, con vuelos desde 1.811.300 pesos argentinos a España y a Europa. Hasta el próximo domingo, la aerolínea ofrece billetes a decenas de destinos a precios más económicos, para volar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Los clientes que quieran aprovechar esta promoción encontrarán trayectos de ida y vuelta en clase Economy de Buenos Aires a Madrid desde 1.811.300 pesos argentinos y a Barcelona a desde 1.929.000 pesos argentinos.

Si la intención es seguir más allá de España y dirigirse a otros países europeos, los precios se mantienen igualmente imbatibles con la posibilidad de volar de Buenos Aires a Lisboa desde 1.833.900 pesos argentinos; a Milán a partir de 1.838.600 pesos argentinos o a Zúrich por 1.859.100.

Además, para ofrecer las máximas opciones de viaje para los clientes, Iberia también ha incluido en la promoción la opción de reservar asientos en la cabina Turista Premium, que proporciona una experiencia diferenciada, con espacios más amplios y cómodos, embarque prioritario y una experiencia gastronómica de calidad.

En este caso, los argentinos podrán disfrutar de vuelos en esta cabina saliendo de Buenos Aires para viajar a Madrid por menos de tres millones de pesos (2.935.800) ida y vuelta; desde 3.012.700 a Roma o a partir de 3.027.600 a Bruselas, entre otras muchas opciones.

También Latam ofrece promociones por el Black Friday con descuentos de hasta 54% en pasajes y hasta 30% en paquetes por tiempo limitado.