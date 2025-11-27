Presenta:

Tecnología

|

Xiaomi

Xiaomi Argentina se adelanta al Black Friday con una rebaja fuerte en su mejor gama media alta

Xiaomi adelanta los descuentos del Black Friday con una fuerte rebaja en el 14T, un gama media alta con pantalla de 144 Hz, cámara Leica y batería de 5000 mAh.

Ernesto Gutiérrez

El Xiaomi 14T apunta a la gama alta con pantalla AMOLED de 144 Hz, procesador Dimensity 8300-Ultra y batería de 5000 mAh para aguantar el uso intensivo del día a día.

El Xiaomi 14T apunta a la gama alta con pantalla AMOLED de 144 Hz, procesador Dimensity 8300-Ultra y batería de 5000 mAh para aguantar el uso intensivo del día a día.

Xiaomi

Xiaomi Argentina vuelve a la carga en el segmento de gama media alta con el Xiaomi 14T, un modelo pensado para quienes exigen fluidez, buena autonomía y un plus en fotografía móvil. El equipo apuesta por una pantalla AMOLED de 144 Hz, ideal para scrollear sin tirones, jugar y disfrutar de contenido multimedia con gran suavidad.

En el interior, monta un procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra, uno de los chips más interesantes del catálogo de la marca, capaz de mover apps exigentes y multitarea sin dramas. Se complementa con "HyperCharge", la tecnología de carga rápida de Xiaomi, y una batería de 5000 mAh que apunta a resistir jornadas largas de uso sin pasar por el enchufe a cada rato.

Te Podría Interesar

xiaomi 14t b
Dise&ntilde;ado junto a Leica, el Xiaomi 14T suma triple lente Leica Summilux y sensor Sony IMX906 para dar un salto en fotos y video.

Diseñado junto a Leica, el Xiaomi 14T suma triple lente Leica Summilux y sensor Sony IMX906 para dar un salto en fotos y video.

Un Xiaomi con cámaras firmadas por Leica y apuesta por la creatividad

El otro gran gancho del Xiaomi 14T está en el apartado fotográfico. El dispositivo fue diseñado en colaboración con Leica y suma una triple lente Leica Summilux con matriz Sony IMX906, una combinación pensada para quienes quieren dar un salto de calidad en fotos y video desde el teléfono. La idea es que el usuario pueda “descubrir un nuevo mundo de fotografía móvil” y explotar su creatividad en cualquier momento y lugar, con mejor color, detalle y rendimiento en distintas condiciones de luz.

Casi sobre el inicio del calendario de descuentos, Xiaomi decidió ajustar el precio de este modelo. El Xiaomi 14T pasó de $2.111.110 a $1.899.999, una rebaja de más de $200.000 y un 20% de descuento, según la oferta vigente. Además, se puede financiar en 6 y 12 cuotas, lo que lo vuelve más accesible para quienes buscan un gama media-alta completo antes del Black Friday sin pagar el valor de los tope de gama más caros del mercado.

xiaomi 14t
El Xiaomi 14T llega con rebaja del 20% justo antes del Black Friday para quienes buscan un gama alta completo.

El Xiaomi 14T llega con rebaja del 20% justo antes del Black Friday para quienes buscan un gama alta completo.

Archivado en

Notas Relacionadas