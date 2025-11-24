¡Sorpresa (o no)! Este POCO es el Xiaomi con la cámara más floja del mercado

Uno de los modelos más vendidos de Xiaomi, arrastra críticas por el rendimiento de su cámara, pese a su sensor de 48 MP.

Xiaomi POCO M3: el gama de entrada no alcanza a cubrir con lo mínimo.

El sistema de cámara del POCO M3 genera dudas desde su lanzamiento debido a varias limitaciones propias de los teléfonos de gama de entrada de Xiaomi. Aunque el modelo POCO llegó al mercado con un sensor principal de 48 MP y una “triple cámara”, la experiencia diaria muestra resultados irregulares.

Algunos medios especializados como Xataka señalaron que esta configuración “prioriza el marketing por encima de la utilidad real”, según se expresó en reiterados análisis técnicos y reviews.

Cámara en teléfonos económicos: por qué falla el POCO M3 La principal crítica al POCO M3 proviene de la composición de su módulo fotográfico. Si bien ofrece un sensor principal de 48 MP con técnica pixel binning, los otros dos sensores cumplen funciones muy acotadas. Para el analista citado por sitios de tecnología, “los sensores secundarios son de relleno y no aportan mejoras visibles en la calidad final”.

En la práctica, el sensor macro de 2 MP y el de profundidad de 2 MP generan imágenes con poco detalle y recortes poco precisos en modo retrato. La falta de mejoras por software también incide en los resultados.

image Xiaomi: el POCO M3 no cubre las expectativas en sus cámaras. Xiaomi El rendimiento del teléfono cae con claridad cuando la luz es escasa. En fotos nocturnas aparecen ruido, pérdida de texturas y colores apagados. El rango dinámico es limitado y complica escenas a contraluz. Además, el equipo no cuenta con un sensor ultra gran angular, una herramienta hoy habitual incluso en teléfonos económicos y muy útil para paisajes y fotos de grupo.