¡Sorpresa (o no)! Este POCO es el Xiaomi con la cámara más floja del mercado
Uno de los modelos más vendidos de Xiaomi, arrastra críticas por el rendimiento de su cámara, pese a su sensor de 48 MP.
El sistema de cámara del POCO M3 genera dudas desde su lanzamiento debido a varias limitaciones propias de los teléfonos de gama de entrada de Xiaomi. Aunque el modelo POCO llegó al mercado con un sensor principal de 48 MP y una “triple cámara”, la experiencia diaria muestra resultados irregulares.
Algunos medios especializados como Xataka señalaron que esta configuración “prioriza el marketing por encima de la utilidad real”, según se expresó en reiterados análisis técnicos y reviews.
Cámara en teléfonos económicos: por qué falla el POCO M3
La principal crítica al POCO M3 proviene de la composición de su módulo fotográfico. Si bien ofrece un sensor principal de 48 MP con técnica pixel binning, los otros dos sensores cumplen funciones muy acotadas. Para el analista citado por sitios de tecnología, “los sensores secundarios son de relleno y no aportan mejoras visibles en la calidad final”.
En la práctica, el sensor macro de 2 MP y el de profundidad de 2 MP generan imágenes con poco detalle y recortes poco precisos en modo retrato. La falta de mejoras por software también incide en los resultados.
El rendimiento del teléfono cae con claridad cuando la luz es escasa. En fotos nocturnas aparecen ruido, pérdida de texturas y colores apagados. El rango dinámico es limitado y complica escenas a contraluz. Además, el equipo no cuenta con un sensor ultra gran angular, una herramienta hoy habitual incluso en teléfonos económicos y muy útil para paisajes y fotos de grupo.
En video, la grabación se restringe a 1080p a 30 fps sin estabilización óptica. “Es un equipo pensado para uso básico, no para grabaciones exigentes”, indicaron desde comunidades de usuarios que analizaron el modelo.
Gama de entrada: qué se puede esperar
El POCO M3 pertenece al segmento económico, por lo que prioriza batería, pantalla y autonomía por encima de la fotografía. Este equilibrio explica varias de sus decisiones de hardware. Para muchos usuarios, la cámara principal rinde bien en exteriores y con buena luz, pero pierde consistencia en la mayoría de los otros escenarios.