HyperOS 3 llega a más modelos: qué teléfonos Xiaomi reciben Android 16

La marca china acelera la llegada de su nuevo sistema. Teléfonos populares como el Redmi Note 13 y la serie Xiaomi 13 se suman a la lista de HyperOS 3.0.

Xiaomi decidió pisar el acelerador antes de que termine el año. La empresa amplió el despliegue de su software para alcanzar a dispositivos que ya tienen un tiempo en el mercado. Esta nueva actualización de HyperOS 3 promete renovar equipos que fueron muy exitosos en ventas.

En su tierra natal, China, la firma liberó la actualización para varios "tanques" de la gama media. La lista confirmada incluye a toda la familia Redmi Note 13 Pro, los Note 14 Pro y hasta los recientes Note 15 Pro. Llama la atención que estos últimos, lanzados en 2025, no estuvieran en la primera tanda, pero ahora se ponen al día. También entran en el plan los Xiaomi 13 Pro y Ultra, modelos de gama alta que debutaron a finales de 2022.

image Xiaomi 13 Pro en color gris: uno de los teléfonos en recibir la actualización. Xiaomi Para los usuarios de Argentina y el resto del mundo, la llegada es inminente aunque escalonada. Si bien algunos dueños del Redmi Note 14 Pro reportaron recibir el aviso en noviembre, se trata de versiones globales específicas. Todavía no hay una fecha exacta para las versiones regionales, pero el movimiento masivo en Asia sugiere que falta muy poco para que el aviso aparezca en los teléfonos Xiaomi de occidente.

Las novedades de Android 16 y el cambio de diseño de HyperOS 3 Este parche es mucho más que un cambio de número; representa un lavado de cara importante. El sistema trae una interfaz más limpia, con íconos modernos y textos del sistema retocados que se notan desde la pantalla de inicio hasta los ajustes rápidos.

Una de las funciones que más ruido hace es la "Hyperisland". Esta herramienta aprovecha la zona de la cámara frontal (el notch) para mostrar widgets dinámicos e información en vivo, una solución visual muy práctica. Además, la pantalla de bloqueo suma estilos frescos y fondos generados por IA.