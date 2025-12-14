Redmi A5: el teléfono más barato de Xiaomi en Argentina y de la gama media

El nuevo Redmi A5 demuestra que no hace falta gastar mucho para tener un teléfono bonito, funcional y con gran autonomía.

Hay teléfonos de $300.000, $500.000 o incluso más de 1 millón de pesos, pero Xiaomi sabe que muchos usuarios buscan algo distinto: un equipo económico, confiable y bien hecho. El Redmi A5 llega justamente para cubrir ese espacio, ofreciendo lo esencial con un toque de diseño y una pantalla que compite con modelos mucho más caros.

Un celular económico que rinde más de lo que cuesta El Redmi A5 es la prueba de que un precio bajo no implica renunciar a una buena experiencia. Con un valor que ronda los $180.000 pesos argentinos, este modelo se posiciona como uno de los teléfonos más accesibles del catálogo de Xiaomi en Argentina.

A pesar de su bajo costo, este Redmi ofrece características que lo vuelven ideal como segundo teléfono, equipo de trabajo o primer celular para chicos y adolescentes. Su pantalla LCD IPS HD+ de 6,88 pulgadas destaca por su tamaño, brillo y fluidez gracias a los 120 Hz de tasa de refresco, algo poco común en esta gama. Además, se puede usar incluso con las manos mojadas, lo que refuerza su perfil práctico.

image Un gama media que se banca todo: Redmi A5 GMSArena En su interior, el Redmi A5 cuenta con un procesador UNISOC T7250, acompañado de 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. No es un dispositivo para tareas exigentes, pero funciona sin problemas para navegar, chatear o mirar contenido multimedia.

Autonomía, diseño y sistema operativo Xiaomi Redmi A5 El Xiaomi Redmi A5 sigue siendo el más barato. Uno de los grandes atractivos del Redmi A5 es su batería de 5.200 mAh, capaz de ofrecer hasta dos días de uso sin necesidad de cargarlo. Esa duración se explica por su eficiencia energética y por un sistema operativo clásico: Android 15 Go Edition, una versión simplificada y más rápida que además ofrece una experiencia limpia, sin capas de personalización como HyperOS.