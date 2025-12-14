Redmi A5: el teléfono más barato de Xiaomi en Argentina y de la gama media
El nuevo Redmi A5 demuestra que no hace falta gastar mucho para tener un teléfono bonito, funcional y con gran autonomía.
Hay teléfonos de $300.000, $500.000 o incluso más de 1 millón de pesos, pero Xiaomi sabe que muchos usuarios buscan algo distinto: un equipo económico, confiable y bien hecho. El Redmi A5 llega justamente para cubrir ese espacio, ofreciendo lo esencial con un toque de diseño y una pantalla que compite con modelos mucho más caros.
Un celular económico que rinde más de lo que cuesta
El Redmi A5 es la prueba de que un precio bajo no implica renunciar a una buena experiencia. Con un valor que ronda los $180.000 pesos argentinos, este modelo se posiciona como uno de los teléfonos más accesibles del catálogo de Xiaomi en Argentina.
A pesar de su bajo costo, este Redmi ofrece características que lo vuelven ideal como segundo teléfono, equipo de trabajo o primer celular para chicos y adolescentes. Su pantalla LCD IPS HD+ de 6,88 pulgadas destaca por su tamaño, brillo y fluidez gracias a los 120 Hz de tasa de refresco, algo poco común en esta gama. Además, se puede usar incluso con las manos mojadas, lo que refuerza su perfil práctico.
En su interior, el Redmi A5 cuenta con un procesador UNISOC T7250, acompañado de 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. No es un dispositivo para tareas exigentes, pero funciona sin problemas para navegar, chatear o mirar contenido multimedia.
Autonomía, diseño y sistema operativo
Uno de los grandes atractivos del Redmi A5 es su batería de 5.200 mAh, capaz de ofrecer hasta dos días de uso sin necesidad de cargarlo. Esa duración se explica por su eficiencia energética y por un sistema operativo clásico: Android 15 Go Edition, una versión simplificada y más rápida que además ofrece una experiencia limpia, sin capas de personalización como HyperOS.
En cuanto al diseño, Xiaomi cuida los detalles incluso en su gama de entrada. El cuerpo es de plástico, pero con acabados elegantes y opciones de color —como el azul— que le dan una apariencia premium.
Su cámara principal de 32 MP cumple para fotografías cotidianas, mientras que el sensor secundario QVGA acompaña en retratos o entornos con buena luz. No es su punto fuerte, pero mantiene el nivel esperado para su rango de precio.
Un teléfono simple pero completo
En resumen, el Redmi A5 combina tres elementos que lo hacen destacar entre los teléfonos más baratos del año:
-
Pantalla enorme y fluida.
Batería de larga duración.
Sistema operativo puro y liviano.
Por menos de $200,000 pesos en Mercado Libre, Xiaomi ofrece un teléfono que cumple con lo esencial y agrega detalles de comodidad que suelen encontrarse solo en modelos más caros. Ideal para quienes buscan un equipo funcional, bonito y rendidor sin romper el bolsillo.