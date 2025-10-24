Buenos, bonitos y baratos: los 3 mejores teléfonos Redmi para comprarle a tus hijos

La línea Redmi de Xiaomi se caracteriza por ofrecer teléfonos con una excelente relación entre calidad y precio. Pensando en quienes buscan un dispositivo para adolescentes, seleccionamos tres modelos lanzados en 2024 que combinan buena cámara, almacenamiento suficiente y batería duradera, sin superar los valores medios del mercado argentino.

El Redmi 13C (2024) es una de las opciones más completas dentro de la gama económica. Incorpora una pantalla de 6,74 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, procesador MediaTek Helio G85 y 4 GB de RAM. Su almacenamiento interno de 128 GB, ampliable con microSD, ofrece espacio suficiente para fotos, aplicaciones y contenido multimedia.

Su cámara dual de 50 MP + 2 MP permite obtener buenas fotografías con luz natural, mientras que la frontal de 8 MP cumple bien para videollamadas y selfies. Incluye batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W y sistema operativo MIUI 14 basado en Android 13. El precio ronda los $357.000 pesos argentinos, según el comercio.

El Redmi 13C de Xiaomi combina cámara de 50 MP y batería de 5.000 mAh, ideal para uso diario.

El Redmi A3x (2024) apunta a quienes buscan un celular funcional y económico. Cuenta con pantalla HD+ de 6,71 pulgadas, procesador Unisoc T603, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Su cámara trasera de 8 MP con IA ofrece resultados sencillos, suficientes para el uso cotidiano.

La batería de 5.000 mAh brinda autonomía para todo el día, y su carga es de 10W. Corre con Android 14 (Go Edition), una versión optimizada para equipos de entrada. Su precio estimado es de $259.000 pesos argentinos, lo que lo convierte en uno de los más accesibles del catálogo.

Redmi 14C: equilibrio entre potencia y precio

Entre las opciones de Xiaomi, el Redmi 14C (2024) se destaca por ofrecer características de gama media a un precio competitivo. Integra un procesador Unisoc T606, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, junto con una cámara principal de 50 MP y una frontal de 5 MP.

image Xiaomi Redmi 14C. Xiaomi

Al igual que el 13C, tiene batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W y utiliza MIUI 14. Su pantalla HD+ de 6,71 pulgadas garantiza buena visibilidad y una experiencia fluida para estudiar, ver contenido o jugar. Su valor ronda los $304.000 pesos argentinos.

Los tres modelos —Redmi 13C, Redmi A3x y Redmi 14C — ofrecen una combinación equilibrada de rendimiento, autonomía y buena cámara. Son alternativas confiables para niños y adolescentes que necesitan un teléfono funcional, con espacio para estudiar, conectarse y disfrutar del contenido digital sin pagar precios de gama alta.