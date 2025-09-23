Se filtran los precios de Xiaomi 15T, 15T Pro y Redmi Pad 2 Pro

El próximo 24 de septiembre, Xiaomi 15T y su versión Pro se sumarán al catálogo global de la marca. Nuevas filtraciones revelan precios y configuraciones, junto con la llegada de la Redmi Pad 2 Pro, el Xiaomi Watch S4 de 41 mm y los Xiaomi OpenWear Stereo Pro. El evento de Xiaomi será uno de los más completos del año para la compañía.

Según información publicada por un filtrador en X , el Xiaomi 15T tendrá un precio estimado de 649 euros (alrededor de 1 millón de pesos argentinos), mientras que el 15T Pro alcanzará los 799 euros ($1,270,000 pesos argentinos). Ambos modelos contarán con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, posicionándose en la gama alta del mercado.

La Redmi Pad 2 Pro también se suma al lanzamiento, con un precio de 349 euros ($555,000 pesos argentinos) en su versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En el segmento de wearables, el Xiaomi Watch S4 de 41 mm costará entre 149 y 219 euros, según la correa elegida, y los auriculares Xiaomi OpenWear Stereo Pro estarán disponibles por 149 euros ($237,000 pesos argentinos).

Software y estrategia de lanzamiento

Xiaomi 15T (filtrado) comparado con el Vivo V60 Xiaomi 15T (filtrado) comparado con el Vivo V60.

Los nuevos modelos llegarán con Android 15 de fábrica, a pesar de que Google lanzó Android 16 en junio. La compañía ya comenzó a reclutar usuarios para el programa beta de actualización, pero la versión final no estará lista a tiempo para el lanzamiento.

Un detalle llamativo es que los 15T debutarán pocos días antes de la llegada de los iPhone 17 al mercado chino, lo que genera una diferencia de generaciones en la comparación directa. No obstante, los Xiaomi 15T incorporarán el chip Dimensity de última generación, con lo que se espera un rendimiento competitivo dentro de la gama alta.

Con estas filtraciones, el evento de mañana despierta expectativas por la variedad de dispositivos que llegarán al mercado global. Más allá de las dudas sobre el software, la estrategia de precios de Xiaomi busca competir en varios frentes, desde smartphones de alta gama hasta tablets, relojes y auriculares.