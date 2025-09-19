HyperOS 3 Global llega a Xiaomi: estos son los primeros dispositivos en actualizarse

El HyperOS 3 Global se lanzará oficialmente el próximo 24 de septiembre, según confirmó la compañía en su cuenta oficial de X. La nueva versión del sistema operativo de Xiaomi llegará inicialmente a ocho dispositivos de las marcas Xiaomi, Redmi y POCO, que podrán probar la actualización en su fase beta global.

En esta primera etapa, HyperOS 3 estará disponible para los siguientes equipos: Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, POCO F7 Pro, POCO F6 Pro, Xiaomi Pad 7 Pro, Redmi Pad 2 4G y Redmi Pad 2 5G. La lista incluye tanto móviles como tablets lanzados en 2024 y 2025, y se ampliará progresivamente a más modelos.

Un dato a destacar es que la actualización llegará a los Xiaomi 14T y 14T Pro justo cuando la compañía presente a sus sucesores, la serie Xiaomi 15T , el mismo 24 de septiembre. De esta forma, los usuarios de modelos recientes tendrán acceso anticipado a la nueva plataforma.

El sistema operativo trae una renovación importante. Entre las mejoras se encuentran una interfaz con nuevos iconos, un sistema de notificaciones dinámicas llamado “Super Isla”, cambios en la productividad, nuevas funciones en la galería de fotos y ajustes impulsados por inteligencia artificial.

Según adelantó Xiaomi, la mayoría de usuarios recibirá HyperOS 3 sobre Android 16, aunque cerca de 30 modelos serán compatibles con una versión basada en Android 15. Esto permitirá extender el ciclo de soporte incluso a dispositivos que no integran el hardware más reciente.

image HyperOs 3 copia lo mejor de Android y iOS. Shutterstock

La llegada de HyperOS 3 Global coincide con el lanzamiento de la serie Xiaomi 15T, lo que refuerza la estrategia de la compañía de integrar su software más actualizado con sus nuevos dispositivos. “El 24 de septiembre será una fecha clave para el ecosistema de Xiaomi”, señalaron desde la compañía en X.

El proceso de actualización se realizará en fases y se espera que en los próximos meses más usuarios de Xiaomi, Redmi y POCO puedan acceder a las novedades del sistema.