Google Discover integrará publicaciones de Instagram y Shorts en su feed

El apartado de Google Discover incorporará en las próximas semanas publicaciones de Instagram , YouTube Shorts y X, además de noticias y artículos de medios. Google anunció la novedad en un comunicado oficial, explicando que el objetivo es simplificar la experiencia de los usuarios al reunir distintos tipos de contenido en un solo lugar.

En el blog oficial de Google , la compañía señaló que el feed mostrará “nuevos formatos y funciones” que permitirán acceder a actualizaciones de editores y creadores de todo el mundo. “Estamos ampliando Discover para ofrecer contenido más relevante y variado”, indicó Google en el anuncio. La empresa adelantó que se sumarán más plataformas en el futuro.

La decisión responde a comentarios de usuarios que pidieron un espacio con artículos, videos y publicaciones sociales combinados. Con esta integración, Google busca que Discover sea una fuente más completa y personalizada para mantenerse informado.

Esta decisión de apostar por contenido de plataforma en Google Discover parece una estrategia para canalizar vistas hacia redes sociales en un entorno dominado por TikTok. En este escenario, Google busca reposicionar sus contenidos nativos de YouTube e incorporar de forma estratégica una alianza con Instagram.

El sistema de personalización también recibe ajustes. Ahora, los usuarios verán un botón de “seguir” en la esquina superior derecha de cada publicación. Al presionarlo, podrán suscribirse a medios o creadores y acceder a un espacio dedicado con sus últimos contenidos. Esta función requiere iniciar sesión con una cuenta de Google.

Además, el mes pasado la compañía lanzó una opción que permite fijar fuentes de confianza en los resultados de búsqueda. Con esta medida, los usuarios pueden reducir la exposición a contenido poco fiable y enfocarse en medios reconocidos.

Una apuesta por centralizar la experiencia

Google Discover ya ofrece recomendaciones a millones de personas en todo el mundo, basadas en hábitos de navegación. Con la llegada de publicaciones sociales, el feed se acerca a convertirse en un centro digital que combina noticias, videos y actualizaciones personales en un mismo espacio.

Para audiencias como la de India, donde Google destacó el impacto de esta expansión, el cambio significa menos cambios de aplicación y un acceso más rápido a información de distintas plataformas.

En este sentido, Google refuerza su estrategia de consolidar en un solo feed la interacción con editores tradicionales y creadores de redes sociales, con el fin de hacer más eficiente el consumo de contenido digital.