El Motorola Edge 60 Fusion cae de precio en Mercado Libre y se mete entre las mejores ofertas del Cyber Fest

Motorola también decidió dar pelea en el Cyber Fest de Mercado Libre y se metió entre las ofertas más llamativas del evento con un modelo que apunta a quienes buscan un celular equilibrado, moderno y con aspiraciones premium sin saltar a los valores más altos del mercado. El protagonista es el Motorola Edge 60 Fusion , un gama media-alta lanzado en 2025 que se apoya en una fórmula cada vez más buscada: buen diseño, pantalla atractiva, batería amplia y rendimiento sólido para el uso diario.

Uno de los primeros puntos que sobresalen en el Edge 60 Fusion es su construcción. Motorola apostó por un perfil estilizado, con 178 gramos de peso y 7,95 milímetros de grosor , acompañado por un lector de huellas bajo la pantalla que refuerza esa sensación de producto más refinado. No se trata solo de estética: también incorpora protección Gorilla Glass 7i, resistencia al agua y al polvo con certificaciones IP68 e IP69, y estándar militar MIL-STD 810H, una combinación poco frecuente dentro de su segmento.

La pantalla es, probablemente, uno de sus mayores argumentos. El equipo monta un panel pOLED curvo de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, resolución Full HD+ y una experiencia visual pensada para ofrecer fluidez en navegación, redes sociales, videos y juegos. En un mercado donde la pantalla se volvió un diferencial clave, Motorola eligió poner allí una de sus cartas más fuertes.

En el interior, el Motorola Edge 60 Fusion incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7300 , fabricado en 4 nanómetros, junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. A eso se suma la posibilidad de ampliar la memoria mediante RAM virtual, una herramienta pensada para mejorar la multitarea y darle más aire al equipo en el uso cotidiano.

No es un teléfono diseñado para competir con los flagship más potentes del mercado, pero sí para ofrecer un desempeño confiable en el día a día. Esa es, justamente, una de sus mayores virtudes: se mueve con solvencia en tareas habituales, mantiene una experiencia ágil y suma conectividad actualizada con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC.

La autonomía también juega un papel importante en su propuesta. Con una batería de 5.200 mAh y carga rápida TurboPower de 68W, el Edge 60 Fusion apunta a resolver una de las demandas más concretas del usuario actual: llegar al final del día sin depender del cargador y, cuando hace falta enchufarlo, recuperar energía en poco tiempo.

motorola 60 fusion3 Motorola apuesta por diseño, autonomía y precio para destacarse en el Cyber Fest. Motorola

Cámaras versátiles y una oferta que lo vuelve más atractivo

En fotografía, el equipo ofrece una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C, acompañada por un ultra gran angular y macro de 13 MP. En la parte frontal aparece una cámara selfie de 32 MP. La propuesta no busca competir con los celulares más avanzados en fotografía móvil, pero sí entregar un conjunto versátil y equilibrado para quienes priorizan buenas imágenes, video y rendimiento general en redes.

Con Android 15 de fábrica, resistencia reforzada, una pantalla que sobresale dentro de su rango y una batería generosa, el Motorola Edge 60 Fusion termina de consolidarse como una opción muy competitiva en la gama media-alta. Recién ahí entra en juego el dato que puede terminar de inclinar la balanza: en el Cyber Fest de Mercado Libre pasó de costar $799.990 a $685.099, con un 14% de descuento, y además puede conseguirse en hasta 6 cuotas de $160.427.

Con esa rebaja, el modelo gana peso frente a varios competidores directos y se convierte en una de las ofertas más tentadoras del evento para quienes quieren un celular moderno, completo y con rasgos premium sin superar la barrera de los $700.000.