Mercado Libre invertirá US$ 3.400 millones en Argentina en 2026 y planea crear 1.900 empleos

La empresa tecnológica Mercado Libre anunció que realizará inversiones por US$ 3.400 millones en la Argentina durante 2026 , en el marco de un plan orientado a ampliar su red logística, potenciar su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech. La iniciativa también contempla la creación de 1.900 nuevos empleos .

El anuncio fue realizado en el marco de la Argentina Week 2026 que se realiza en Estados Unidos y forma parte de la estrategia regional de la firma fundada por Marcos Galperin. El presidente de Mercado Libre en el país, Juan Martín de la Serna , dijo que la empresa tiene la convicción "de seguir apostando por Argentina". "Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y PyMEs”, afirmó.

El desembolso incluirá tanto bienes de capital como gastos operativos y se destinará principalmente a nuevos centros de almacenamiento, mejoras tecnológicas en la plataforma y el crecimiento de Mercado Pago, el brazo financiero del grupo que ofrece soluciones de pago, crédito y ahorro digital.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 16.700 empleados en Argentina y mantiene un fuerte impacto en el ecosistema emprendedor. De acuerdo con datos de la empresa, más de 2,7 millones de pymes y emprendedores argentinos venden productos a través de su marketplace, lo que la posiciona como una de las principales plataformas de comercio digital del país.

El peso económico del grupo también se refleja en su aporte al fisco y en su participación dentro de la economía del conocimiento. Durante 2025, la firma exportó servicios por US$ 878 millones y pagó impuestos por US$ 1.999 millones, el nivel más alto registrado por la empresa en el país.

Balance positivo en Mercado Libre

Los resultados financieros globales refuerzan el contexto de expansión. En el cuarto trimestre de 2025, Mercado Libre reportó ingresos netos y financieros por US$ 8.800 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 45%. En todo el año, los ingresos avanzaron 39% y el resultado operativo se incrementó 22%.

El negocio de comercio electrónico continuó mostrando un fuerte dinamismo: el volumen bruto de mercaderías (GMV) alcanzó US$ 19.900 millones en el último trimestre, con una suba interanual del 37%. Además, los compradores únicos trimestrales superaron por primera vez los 80 millones de usuarios en toda la región.

En el caso de Argentina, el desempeño también fue sólido. Durante el último trimestre de 2025, el GMV creció 42% interanual en moneda constante, mientras que la cantidad de productos vendidos aumentó 36%.

En paralelo, el negocio financiero continúa ganando escala. Mercado Pago registró casi 78 millones de usuarios activos mensuales, con un crecimiento interanual del 27%. Los activos bajo gestión alcanzaron cerca de US$ 19.000 millones, mientras que la cartera de crédito llegó a US$ 12.500 millones, con niveles históricamente bajos de morosidad.

El grupo también avanza en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los usuarios. Entre las herramientas recientes se destaca el asistente de IA de Mercado Pago, lanzado en octubre de 2025, que en el último trimestre gestionó más de 9 millones de conversaciones con usuarios y resolvió más del 87% de las consultas sin intervención humana.

En el plano corporativo, la compañía también completó a comienzos de este año una transición en su conducción: el 1° de enero asumió como CEO el ejecutivo Ariel Szarfsztejn, quien previamente se desempeñaba como presidente del área de Commerce.

Con el nuevo plan de inversión y expansión, la empresa busca afianzar su liderazgo en comercio electrónico y servicios financieros digitales en América Latina, mientras continúa posicionando a Argentina como uno de los centros clave para el desarrollo de su ecosistema tecnológico regional.