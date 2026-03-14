Gmail quiere ponerle freno al spam con una nueva herramienta: cuál es y de qué se trata

El spam se convirtió en uno de los grandes enemigos del correo electrónico . No siempre llega en forma de mensajes peligrosos o estafas evidentes: muchas veces aparece disfrazado de promociones, newsletters, avisos automáticos y correos comerciales que se acumulan sin pausa en la bandeja de entrada. Frente a ese problema, Gmail comenzó a desplegar una nueva herramienta que busca simplificar la limpieza del correo y darles a los usuarios una forma más rápida de recuperar el control de su cuenta sin instalar aplicaciones adicionales.

La novedad apunta a un problema cotidiano. Con el paso del tiempo, miles de usuarios terminan recibiendo decenas de correos repetitivos de tiendas, servicios, plataformas y campañas publicitarias. Aunque no siempre se trata de spam peligroso, sí ocupa espacio, distrae y hace más difícil encontrar los mensajes realmente importantes. En ese contexto, Gmail decidió avanzar con una función que agrupa las suscripciones activas en una sola sección y permite revisarlas sin tener que abrir cada correo por separado.

Hasta ahora, Gmail ya ofrecía en algunos mensajes el botón de “Anular suscripción” , pero el sistema tenía una limitación clara: la operación debía repetirse remitente por remitente. Si una persona estaba suscripta a muchas listas de correo, el proceso podía volverse lento, tedioso e incómodo.

Con esta nueva herramienta, llamada “Gestionar suscripciones”, el servicio da un paso más. Desde ese apartado, los usuarios pueden ver qué empresas o servicios les envían correos con frecuencia y decidir de manera más simple cuáles desean seguir recibiendo y cuáles prefieren eliminar. La idea es reducir de forma práctica ese spam cotidiano que llena la bandeja sin aportar demasiado valor.

La función aparece dentro del menú lateral de Gmail y centraliza todas esas suscripciones en un solo espacio. Así, en vez de buscar correo por correo, el usuario tiene una vista general de los remitentes que más mensajes mandan y puede iniciar la baja en pocos pasos. Es una manera mucho más ordenada de atacar el problema del spam comercial, que suele ser el que más ensucia el correo con el correr de los meses.

ChatGPT Image 15 oct 2025, 12_33_42 p.m. Con “Gestionar suscripciones”, Gmail busca poner orden en bandejas llenas de spam comercial. Imagen generada por IA

Menos correos innecesarios y más control de la bandeja

Una vez dentro de la herramienta, Gmail permite seleccionar las suscripciones que se quieren cancelar y enviar automáticamente la solicitud de baja al remitente correspondiente. Eso no significa que el corte sea inmediato en todos los casos. Algunas empresas pueden tardar entre 24 y 48 horas en procesar el pedido, por lo que todavía podrían llegar algunos mensajes extra antes de que la cancelación quede completamente aplicada.

Aun así, la propuesta resulta útil para quienes sienten que su bandeja está invadida por spam, promociones y correos repetidos. El objetivo no es solo mejorar el orden, sino también ahorrar tiempo y evitar que mensajes importantes queden perdidos entre contenidos irrelevantes.

Como sucede con otras funciones de Google, su llegada es gradual. Eso significa que algunos usuarios ya pueden verla en la aplicación o en la versión web, mientras que otros deberán esperar futuras actualizaciones. De todos modos, la dirección es clara: Gmail quiere ofrecer una experiencia más limpia, más simple y con menos spam. En una herramienta que sigue siendo clave para el trabajo, el estudio y la vida cotidiana, esa mejora puede hacer una diferencia más grande de lo que parece.