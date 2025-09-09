Los primeros 3 smartphones Xiaomi que recibirán la actualización de HyperOS 3

El nuevo HyperOS 3 de Xiaomi comienza a llegar a mercados fuera de China . Apenas una semana después de su presentación oficial en el país asiático, la compañía ya trabaja en versiones adaptadas para América Latina, adelantando los plazos habituales de despliegue.

De acuerdo con filtraciones recientes, Xiaomi decidió iniciar las pruebas con equipos de gama media , en lugar de los terminales más caros. El Redmi Note 14, con un precio de referencia cercano a los $200 dólares en España, se ubica como punta de lanza del programa de actualización.

A ellos se suman tres modelos de la línea POCO: el POCO X7 Pro, el POCO F6 y el POCO F7. Estos seis equipos conforman el grupo inicial que recibirá la nueva versión de software en Argentina y otros mercados globales.

image Redmi Note 14 Pro+. Xiaomi

Qué significa el adelanto para los usuarios

CAMBIOS Y NOVEDADES DE HYPEROS 3 GLOBAL QUE LLEGAN A TU XIAOMI CAMBIOS Y NOVEDADES DE HYPEROS 3 GLOBAL QUE LLEGAN A TU XIAOMI

El hecho de que Xiaomi esté probando HyperOS 3 en variantes globales y latinoamericanas es una señal positiva. Normalmente, los lanzamientos de software tardan meses en salir de China. En este caso, la compañía busca acelerar la adaptación para el mercado occidental, lo que anticipa una llegada estable antes de lo previsto.

Aunque los usuarios argentinos todavía no pueden instalar la actualización, los avances muestran que el despliegue oficial será más rápido que en ocasiones anteriores. Incluso quienes no tengan un modelo del primer lote se beneficiarán de este ritmo, ya que la compañía planea extender HyperOS 3 a gran parte de su catálogo.

El sistema operativo promete mejoras en seguridad, estabilidad y personalización. De esta manera, los usuarios locales podrán acceder más temprano a un software que busca consolidar a Xiaomi como uno de los fabricantes con actualizaciones más veloces en el mercado móvil.

Si tenés un Redmi Note 14 o un modelo de la familia POCO mencionada, estarás entre los primeros en probar HyperOS 3 en Argentina. Para el resto de los usuarios, la expectativa es que el despliegue completo llegue en los próximos meses.