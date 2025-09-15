HyperOS: Xiaomi amplía a seis años el soporte en sus nuevos dispositivos

El fabricante chino Xiaomi anunció que algunos de sus smartphones con soporte prolongado recibirán hasta seis años de actualizaciones de seguridad y cuatro de sistema operativo. Este compromiso busca brindar mayor confianza a los usuarios y consolidar a la marca frente a la competencia en un sector en constante actualización.

Los primeros equipos incluidos en esta política son los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Ultra, que cuentan con seis años de parches de seguridad y cuatro actualizaciones de Android. Más tarde, se incorporaron a la lista los POCO F7, POCO F7 Pro y POCO F7 Ultra, todos con el mismo esquema de respaldo.

El Redmi Note 14 4G también forma parte de esta estrategia, junto con las tablets Xiaomi Pad 7 y Xiaomi Pad 7 Pro. Estos dispositivos no solo tendrán actualizaciones regulares hasta 2031, sino que además estarán preparados para recibir nuevas versiones de HyperOS , el sistema de la compañía que sustituye a MIUI.

La decisión de extender las actualizaciones representa un avance en la industria móvil. Para los usuarios, implica mayor seguridad, ya que los dispositivos se mantienen protegidos frente a vulnerabilidades durante un período más largo.

Además, los equipos recibirán versiones actualizadas de Android con mejoras en rendimiento, diseño y funciones. La integración con HyperOS refuerza este valor añadido, ya que la capa propia de Xiaomi se actualiza en paralelo con cada nueva versión. El soporte extendido no solo favorece la experiencia del usuario, sino que también amplía el ciclo de vida útil de los dispositivos. Esto puede contribuir a reducir la obsolescencia temprana y mejorar la percepción de Xiaomi en los principales mercados.

image HyperOS y Xiaomi seguirán dando soporte a dispositivos no tan actuales. Xiaomi Time

Optar por un smartphone Xiaomi parece ser una de las soluciones más convenientes en los mercados latinoamericanos, donde las renovaciones de dispositivos no suelen producirse con frecuencia. En este contexto, los usuarios valoran cada vez más la durabilidad y el soporte continuo, elementos que se vuelven claves al momento de elegir un nuevo equipo.