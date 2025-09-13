¿Cuánto costará el Xiaomi 15T?

El Xiaomi 15T será presentado oficialmente el próximo 24 de septiembre de 2025 en un evento global organizado en Múnich. La compañía confirmó la fecha reforzando su estrategia de presencia en Europa y destacando la alianza tecnológica con Leica para el desarrollo de sus cámaras.

El modelo estándar de la serie buscará equilibrar prestaciones avanzadas con un precio competitivo. Según las filtraciones más recientes, el Xiaomi 15T integrará un procesador MediaTek Dimensity 8400, pantalla AMOLED con tasa de refresco de 144 Hz y batería de 5.500 mAh. Además, contará con un sistema de cámaras triples: un sensor principal de 50 MP, teleobjetivo y gran angular.

El Xiaomi 15T se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes de la marca en 2025. La asociación a Leica, socio estratégico de la compañía, ya ha estado presente en modelos anteriores y promete continuidad en el apartado fotográfico. iPhone, Samsung y Pixel han competido históricamente por ofrecer las mejores cámaras del mercado. Sin embargo, Xiaomi se destaca por integrar mejoras constantes y cámaras de alto nivel a un precio más accesible.

Los precios filtrados sitúan al dispositivo desde 760 dólares (aproximadamente $1.100.000 pesos argentinos) en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Con esta cifra, Xiaomi apunta a competir en el segmento de smartphones de alta gama accesibles, buscando una posición intermedia entre las gamas premium y los modelos más económicos del mercado.

Sin embargo, los precios podrían encarecerse debido a los impuestos nacionales. Como referencia, el modelo anterior, el Xiaomi 14T, se comercializa actualmente en torno a $1.899.999 pesos argentinos.

La llegada del dispositivo confirma la intención de Xiaomi de reforzar su presencia global con modelos competitivos y con actualizaciones relevantes en diseño y hardware. Aunque la firma no reveló todos los detalles técnicos, las filtraciones permiten anticipar un terminal orientado a usuarios que buscan potencia, autonomía y calidad de imagen sin superar el umbral de los precios más altos del sector.

