Filtraciones: el próximo Xiaomi 16 Pro Max llegaría con pantalla trasera y nuevo chip Snapdragon

El Xiaomi 16 Pro Max será presentado a fines de septiembre en China y las filtraciones sugieren que incluirá una pantalla trasera integrada en el módulo de cámaras. Esta característica, vista por última vez en el Mi 11 Ultra de 2021, regresa ahora en un formato renovado.

Un regreso a la pantalla trasera del Xiaomi Mi 11 Ultra Las imágenes filtradas en Weibo, compartidas por Notebookcheck, muestran un panel rectangular que ocupa la mitad superior de la parte trasera del dispositivo. En este módulo se ubican tres cámaras, un flash LED y un espacio que los filtradores señalan como destinado a una pantalla secundaria. Según el informante Kartikey Singh, Xiaomi busca retomar esta funcionalidad para diferenciar su buque insignia de la competencia.

csm_Xiaomi-16-Pro-Max-Spyshots-R Filtraciones apuntan a que el Xiaomi 16 Pro Max integrará una pantalla trasera junto al módulo de triple cámara. Weibo

El Mi 11 Ultra ya había incorporado en 2021 una pantalla trasera de 1,1 pulgadas, tomada de la Mi Band 5, que servía como visor de selfies y panel para notificaciones. Aunque fue una innovación llamativa, la función no se consolidó en smartphones de generaciones posteriores. Ahora, el fabricante chino parece decidido a darle una segunda oportunidad.

Fecha de lanzamiento y especificaciones De acuerdo con los reportes, el Xiaomi 16 Pro Max será lanzado en China entre el 24 y el 26 de septiembre de 2025. Además de la pantalla trasera, el dispositivo debutará con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite 2, aún no presentado oficialmente por Qualcomm. Este chip promete mejoras en rendimiento gráfico y eficiencia energética, lo que lo posiciona como uno de los lanzamientos más esperados de la segunda mitad del año.