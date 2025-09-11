Xiaomi confirma la fecha de lanzamiento de la serie 15T y HyperOS 3

El fabricante chino Xiaomi confirmó que el próximo 24 de septiembre dará a conocer de manera oficial la serie Xiaomi 15T , que incluirá al modelo estándar y al Xiaomi 15T Pro , además de anunciar el debut global de HyperOS 3 , su renovada capa de software. El evento fue confirmado mediante publicaciones oficiales en redes sociales.

De acuerdo con la información disponible, el Xiaomi 15T Pro incorporará el procesador MediaTek Dimensity 9400+, considerado el chip más potente de la marca. El modelo estándar Xiaomi 15T llegará con el Dimensity 8400. Ambos dispositivos contarán con un sistema de cámara triple, aunque la versión Pro añadirá un teleobjetivo 5x sin pérdidas, lo que marca la diferencia entre los equipos.

El lanzamiento no estará centrado únicamente en los nuevos teléfonos. La compañía también dará a conocer HyperOS 3 , una actualización que promete un incremento del 30 % en rendimiento, además de animaciones más fluidas, una interfaz renovada y mejoras en la conectividad mediante Xiaomi HyperConnect. Este sistema añadirá también funciones inspiradas en la llamada “isla dinámica”, integrando herramientas de notificación en tiempo real.

image El lanzamiento más esperado: Xiaomi 15t Pro Xiaomi

Según la firma china, el software estará diseñado para optimizar la experiencia de uso en distintos dispositivos del ecosistema Xiaomi, más allá de los smartphones. Con esto, la compañía busca fortalecer su estrategia de integración entre hardware y software.

Expectativas del evento

El evento global tendrá lugar el 24 de septiembre y se transmitirá en directo. Aunque los protagonistas serán el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro, no se descarta que la empresa presente otros productos complementarios. La compañía no ha dado detalles adicionales, pero se espera que en los próximos días se difundan más adelantos a través de sus canales oficiales.

Con esta presentación, Xiaomi apunta a competir directamente en la gama alta de teléfonos inteligentes y a consolidar su propio ecosistema digital con la llegada de HyperOS 3.