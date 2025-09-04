¿Cuánto cuesta el Xiaomi POCO C85 en Argentina?

El nuevo POCO C85, móvil barato de Xiaomi, ofrece una gran batería, pantalla fluida y precio ajustado. En Argentina se consigue desde $250.000 pesos.

Xiaomi POCO C85 es la nueva apuesta de la marca china para el segmento de gama media económica. El dispositivo llega con una batería de gran capacidad, una pantalla con refresco de 120 Hz y un diseño que mantiene el estilo de la compañía. En España se lanzó con un precio promocioan y en Argentina si bien no llegó con ofertas sigue manteniéndose asequible.

El POCO C85 mantiene una estética similar a otros móviles de Xiaomi. Su parte trasera es plana, fabricada en policarbonato con acabado mate y un módulo fotográfico cuadrado que resalta visualmente, aunque solo incluye un sensor de 50 megapíxeles con funciones de inteligencia artificial. En el frente, la cámara es de 8 megapíxeles. La pantalla es de 6,9 pulgadas con tecnología IPS LCD, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. El brillo máximo alcanza los 810 nits, lo que lo convierte en una opción competitiva frente a otros smartphones de gama media.

Smartphone El POCO C 85 llega disponible en tres colores. Imagen generada con IA

Precio y disponibilidad del Poco C85 El POCO C85 se comercializa en España en tres colores: negro, verde y morado. Su precio oficial es de 149,99 dólares para la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y de 169,99 dólares para la variante con 8 GB de RAM y 256 GB. No obstante, en su lanzamiento ambas versiones bajaron de precio: 119,99 y 129,99 dólares, respectivamente.

En Argentina, el dispositivo ya se encuentra disponible a través de plataformas como Mercado Libre. Los precios varían según la configuración, con un rango que va de $250.000 pesos argentinos para el modelo de 128 GB hasta $322.000 pesos para el de 256 GB.