¿Cuánto costará el Xiaomi Redmi Note 15 Pro y Pro+?

Los smartphones de marcas chinas son los preferidos en Latinoamérica por su relación calidad-precio, el nivel de almacenamiento y la posibilidad de acceder a un gama alta o un gama media sólido. En esa línea, Xiaomi presentó los nuevos Redmi Note 15 Pro y Note 15 Pro+ , dos modelos que destacan por su autonomía, procesadores renovados y precios accesibles frente a la competencia.

El Redmi Note 15 Pro refuerza la estrategia de Xiaomi de ofrecer potencia y precio competitivo en la gama media.

El Redmi Note 15 Pro apuesta por el chip MediaTek Dimensity 7400 Ultra , diseñado para un uso eficiente en el día a día. Por su parte, el Redmi Note 15 Pro+ estrena en exclusiva el Snapdragon 7s Gen 4, convirtiéndose en el primer smartphone en incorporar este procesador. Además, suma un sistema de refrigeración con cámaras de vapor y una bomba de circulación sellada con hielo, una innovación en el segmento.

En fotografía, el Note 15 Pro integra un sensor principal de 50 MP (Sony LYT-600), acompañado por un ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro. El Note 15 Pro+ eleva la apuesta con un sensor principal de 50 MP (Light Fusion 800), un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 2.5x. Este último también incorpora mensajería satelital Beidou, útil en situaciones de emergencia.

Autonomía y carga rápida

Ambos modelos integran una batería de 7.000 mAh, un valor poco habitual en esta gama. El Note 15 Pro admite carga rápida de 45 W, mientras que el Note 15 Pro+ sube hasta los 90 W e incluye carga inversa de 22,5 W para alimentar otros dispositivos.

Precio y disponibilidad

Los Redmi Note 15 Pro se lanzaron en China con precios que parten en 1.499 yuanes (alrededor de 210 dólares) para el Note 15 Pro y en 1.999 yuanes (unos 280 dólares) para el Note 15 Pro+. Habrá versiones con hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Los colores disponibles son negro medianoche, blanco cedro, azul cielo y púrpura.

