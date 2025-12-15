Xiaomi lanzó la serie Redmi Note 15: precios y características de los nuevos teléfonos de la marca china

La marca Xiaomi presentó oficialmente los Redmi Note 15 en Europa. Cámaras de 200 MP, baterías de larga duración y precios que prometen romper el mercado.

La espera terminó para los fanáticos de la gama media. Xiaomi anunció el lanzamiento internacional de su familia más vendida, empezando por Polonia. Los nuevos Redmi Note 15 llegan con versiones 5G y especificaciones que buscan superar a cualquier rival en su rango de precio.

redmi note Redmi Note 15: los gama media con cambios en módulo de cámaras. Xiaomi China La compañía eligió el mercado europeo para mostrar sus cartas fuertes antes de terminar el año. La línea está compuesta por tres modelos: el Note 15 base, el Pro y el Pro+. La gran novedad es que todos los equipos pegan un salto de calidad en sus pantallas. Mientras el modelo de entrada usa un panel AMOLED FHD+, las versiones más caras suman tecnología CrystalRes de 6,83 pulgadas, protegidas por Gorilla Glass Victus 2 para que se la banquen ante golpes y caídas. Además, los modelos Pro suman certificación IP68, lo que los hace resistentes al agua y al polvo, algo que antes solo se veía en celulares mucho más caros.

Potencia y baterías enormes: las claves de los nuevos teléfonos Xiaomi Novedades de la serie Redmi Note 15 Lo que más llama la atención de estos equipos es lo que traen en el interior. Xiaomi innovó con baterías de silicio-carbono, una tecnología que permite meter más energía en el mismo espacio. Los números sorprenden: el modelo base trae 5.520 mAh, mientras que el Pro sube a 6.580 mAh. El Pro+, aunque tiene 6.500 mAh, compensa con una carga rápida de 100 W que promete llenar el tanque en minutos.

En cuanto al cerebro de estos teléfonos Xiaomi, cada uno tiene su perfil. De acuerdo al sitio Notebookcheck, el modelo base usa un chip Snapdragon 6 Gen 3, cumplidor para el día a día. El Pro apuesta por un MediaTek Dimensity 7400 Ultra, y la joya de la corona, el Pro+, estrena el Snapdragon 7s Gen 4. Todos corren con el nuevo sistema operativo de HyperOS, basado en Android 15, y suman funciones de inteligencia artificial de Google Gemini.

Cámaras de 200 megapíxeles y precios El apartado fotográfico es otro punto donde la marca quiere sacar ventaja. El modelo estándar ya viene con una cámara de 108 megapíxeles, pero los hermanos mayores van por todo con un sensor principal de 200 megapíxeles. Esto permite hacer un zoom de 4x recortando la imagen sin perder nitidez.