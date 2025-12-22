Mercado Libre regala para esta Navidad tres Xiaomi por menos de $300.000

En la previa de la Navidad , Mercado Libre refuerza su apuesta fuerte en tecnología con una selección de celulares Xiaomi que combinan precio accesible, buenas prestaciones y opciones de financiación en cuotas. Se trata de tres modelos que entran dentro de la categoría “Buenos, Bonitos y Baratos” y que se consiguen por menos de $300.000, una rareza en el actual mercado argentino de teléfonos .

La propuesta apunta a quienes buscan renovar su celular sin hacer una inversión elevada, ya sea como regalo de fin de año o como equipo principal para el uso diario. A continuación, repasamos qué ofrece cada uno de estos modelos de Xiaomi y por qué se convirtieron en algunas de las opciones más buscadas del catálogo.

El primer modelo destacado es el Xiaomi Redmi A5, el más económico del trío y uno de los celulares más accesibles disponibles actualmente en la plataforma. Se consigue por $193.000, con la posibilidad de pagarlo en hasta seis cuotas de $43.701, lo que lo vuelve especialmente atractivo.

El Xiaomi Redmi A5 se posiciona como el más accesible del combo, con pantalla grande, batería de 5.000 mAh y financiación en seis cuotas.

Este equipo cuenta con una pantalla IPS de 6,71 pulgadas, ideal para consumo de contenido, redes sociales y navegación. Incorpora un procesador Snapdragon 615 Octa-Core de 2 GHz, acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una combinación suficiente para tareas cotidianas. Además, es un dispositivo desbloqueado, compatible con redes 5G, suma sensor de huellas dactilares, cámara frontal de 5 Mpx y una batería de 5.000 mAh, pensada para llegar al final del día sin sobresaltos.

El segundo protagonista es el Xiaomi Redmi 14C, que llega con una rebaja del 12 % sobre su precio original. Antes costaba $247.999 y ahora se consigue por $216.340, también en seis cuotas de $48.986.

Con más potencia y descuento incluido, el Redmi 14C suma 6 GB de RAM, doble cámara trasera y una de las pantallas más grandes del segmento.

En este caso, el salto de prestaciones es claro. Ofrece 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna y una pantalla IPS de 6,88 pulgadas, una de las más grandes del segmento. En el apartado fotográfico, incorpora doble cámara trasera de 12 Mpx + 12 Mpx y una cámara frontal de 8 Mpx.

El rendimiento está a cargo del procesador MediaTek Helio G81-Ultra Octa-Core de 2,4 GHz, pensado para un uso más fluido en multitarea. Además, suma reconocimiento facial, sensor de huellas, resistencia a salpicaduras y una batería de 3.350 mAh, suficiente para una jornada de uso moderado.

Xiaomi POCO C75: el más completo del combo

xiaomi El POCO C75 completa la selección como la opción más potente, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento sin superar los $300.000. Xiaomi

El tercer modelo es el Xiaomi POCO C75, el más potente y completo de esta selección navideña. Su precio es de $279.900, con financiación en hasta seis cuotas de $63.378, manteniéndose por debajo del límite de los $300.000.

Este equipo se destaca por ofrecer 8 GB de RAM y una generosa memoria interna de 256 GB, una característica poco habitual en esta gama de precios. Al igual que los otros modelos, es un dispositivo desbloqueado, pensado para quienes buscan mayor capacidad de almacenamiento y mejor desempeño general sin dar el salto a la gama media-alta.

Con estas tres opciones, Mercado Libre vuelve a posicionarse como uno de los principales jugadores en ofertas tecnológicas para las fiestas, con celulares Xiaomi que cubren distintos perfiles de usuario y mantienen una excelente relación precio-calidad.