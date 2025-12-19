La PlayStation 5 Slim a un precio increíble: la puedes comprar por debajo de los $900.000 en Mercado Libre

Aprovechá la oferta navideña de la PlayStation 5 Slim en Mercado Libre: por debajo de los $900.000 y con opción de pago en hasta 6 cuotas sin interés.

La PS5 Slim Digital está disponible en Mercado Libre por menos de $900.000, convirtiéndola en la opción ideal para estas fiestas.

Si estás buscando la mejor oferta en consolas para estas fiestas, la PlayStation 5 Slim es una de las opciones más atractivas del momento. En Mercado Libre, esta versión de la popular consola de videojuegos está disponible por menos de los $900.000, lo que la convierte en una de las ofertas más competitivas previas a la Navidad. Y si prefieres pagar en cuotas, la tienda ofrece la posibilidad de dividir el pago en 6 cuotas de $200.887, facilitando aún más la compra de este dispositivo de última generación.

PlayStation-DualSense - Interna 1 Con un procesador AMD Ryzen Zen 2 y gráficos AMD Radeon RDNA 2, la PS5 Slim Digital ofrece un rendimiento fluido y una jugabilidad envolvente. Una PlayStation 5 Slim con diseño impresionante con rendimiento de alta gama La PlayStation 5 Slim es el modelo más compacto de la serie, manteniendo el rendimiento excepcional que caracteriza a la PS5, pero en un diseño más delgado y elegante. Equipado con un procesador x86-64 AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, esta consola ofrece una frecuencia máxima de hasta 3.5 GHz, lo que garantiza una experiencia de juego rápida y fluida. Con los gráficos AMD Radeon RDNA 2 y 16 GB de RAM GDDR6, el dispositivo es capaz de ofrecer imágenes impresionantes y una jugabilidad envolvente, ideal tanto para jugadores casuales como para los más exigentes.

El almacenamiento de 1TB SSD con un ancho de banda de lectura de 5.5 GB/s asegura que tengas espacio suficiente para tus juegos y aplicaciones favoritas, además de una velocidad de carga extremadamente rápida, lo que mejora la experiencia general de juego. Este modelo Slim Digital no solo tiene un rendimiento sobresaliente, sino que también ofrece una conectividad versátil gracias a su 2x USB-C, 1x USB-A y 1x HDMI, y la conectividad Wi-Fi y Bluetooth permiten jugar en línea y conectar otros dispositivos de forma sencilla.

play4 La PlayStation 5 Slim ofrece audio Tempest 3D y resolución 8K, con frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia de juego sin interrupciones. PlayStation Experiencia visual y sonora de otro nivel Además de su potente rendimiento, esta PlayStation 5 se destaca por sus capacidades de audio y video. Con el sistema de audio Tempest 3D AudioTech, los jugadores disfrutarán de un sonido envolvente que incrementa la inmersión en los juegos, permitiendo una mayor percepción del entorno.

En cuanto a la calidad visual, la PS5 Slim Digital soporta una resolución máxima de 8K 4320p, lo que te permitirá disfrutar de los juegos en una calidad gráfica superior. La frecuencia de actualización de 120 Hz (120 fps) asegura una jugabilidad suave y sin interrupciones, incluso en los juegos más exigentes.